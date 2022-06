Google Maps (Street View): come oscurare la casa

Google Maps e Street View sono piattaforme incredibilmente utili: permettono di raggiungere qualsiasi luogo al mondo con una tecnologia di navigazione stradale completamente gratuita e di visitare virtualmente ogni angolo del pianeta senza muovere un passo. Al tempo stesso, proprio per la loro capillarità, possono talvolta creare qualche grattacapo in termini di privacy. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma è possibile chiedere a bigG di oscurare la propria casa così che non sia visibile a tutti.

Come chiedere l’oscuramento della propria casa su Google Maps e Street View

Una volta ricevuta la segnalazione, i tecnici di Google la prendono in carico e danno il via all’iter che porta poi ad applicare una sfocatura alle immagini presenti nell’archivio. Ecco come inoltrarla.

Accedere a Maps attraverso il proprio computer oppure dall’applicazione mobile su smartphone o tablet;

cercare il proprio indirizzo, digitandolo;

trascinare l’omino arancione sul punto esatto della strada passando così alla modalità Street View;

selezionare il pulsante a forma di tre puntini disposti in verticale, poi la voce “Segnala un problema”;

centrare la porzione della fotografia che raffigura la propria abitazione nel riquadro rosso che compare (come nello screenshot qui sotto);

tra le opzioni “Richiedi sfocatura” selezionare “La mia casa”;

inserire il proprio indirizzo email e il codice reCAPTCHA di verifica;

inviare la segnalazione.

La stessa procedura può tornare utile per chiedere la sfocatura di un’automobile, di una targa, di un volto o di un qualsiasi oggetto. Di norma, gli algoritmo di Google analizzano ed elaborano in modo del tutto automatico le immagini caricate su Maps, ma in alcuni casi i dettagli potrebbero sfuggire e si rende dunque necessaria una revisione manuale.

