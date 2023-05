Windows 11: Performance Mode per Microsoft Defender

Nella build 23466 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider è disponibile Dev Drive, un volume di storage basato su ReFS (Resilient File System) che offre prestazioni superiori rispetto a NTFS. Contestualmente è stata introdotta la Performance Mode per Microsoft Defender che riduce l’impatto della scansione dei file.

Cos’è la Performance Mode?

Un volume Dev Drive viene creato per sfruttare Dev Home, una particolare modalità di Windows 11 che offre agli sviluppatori tutti i tool necessari per testare le app. Grazie a ReFS è possibile migliorare le prestazioni I/O fino al 30%. Ovviamente viene garantita anche la sicurezza con Microsoft Defender, ma è necessario limitare il consumo delle risorse.

L’azienda di Redmond ha quindi implementato la Performance Mode per il suo antivirus. Questa modalità viene impostata automaticamente se è attiva la protezione in tempo reale e solo quando viene creato un Dev Drive. L’obiettivo è ottenere una combinazione ottimale tra prestazioni e sicurezza.

Con Performance Mode viene effettuata una scansione asincrona dei file. Quando lo sviluppatore apre un file, la scansione non viene effettuata subito, ma solo quando il file viene chiuso. Ovviamente il livello di protezione è inferiore a quello fornito dalla scansione in tempo reale all’apertura del file, ma è superiore ad altri metodi, come l’esclusione di file e cartelle.

Oltre alla protezione in tempo reale, la funzionalità richiede almeno le versioni 4.18.2303.8 di Microsoft Defeneder e 1.385.1455.0 delle firme. Per attivare Dev Drive servono almeno 8 GB di RAM e 50 GB di spazio su disco. Non è noto quando sarà disponibile per tutti.