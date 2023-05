Windows 11 e 10: problemi con la copia dei file

Microsoft ha confermato l’esistenza di un nuovo bug introdotto dagli aggiornamenti cumulativi per Windows 11 e 10. Alcune applicazioni a 32 bit, tra cui quelle di Office, non copiano o salvano correttamente i file. Il problema, che riguarda principalmente le versioni business dei due sistemi operativi, è stato già risolto per Windows 11 21H1 e Windows 10 22H2/21H2. Per Windows 11 22H2 è disponibile una soluzione provvisoria.

Problemi con la copia dei file

Microsoft sottolinea che si tratta di un bug “intermittente”, quindi si verifica in modo saltuario quando l’utente copia, salva o allega file con applicazioni a 32 bit che usano l’API CopyFile e che sono “large address aware“, ovvero possono utilizzare fino a 3 GB di RAM su Windows a 32 bit e fino a 4 GB di RAM su Windows a 64 bit.

Il problema non si verifica durante le operazioni di copia in Esplora file (finora non sono arrivate segnalazioni). Invece, quando l’utente usa applicazioni a 32 bit, come Microsoft Word o Excel, potrebbe ricevere l’errore “Documento non salvato“. Nessun problema con le applicazioni a 64 bit.

Il bug è stato introdotto dagli aggiornamenti KB5023774 del 28 marzo 2023 per Windows 11 22H2/21H2 e KB5023773 del 21 marzo 2023 per Windows 10 22H2/21H2. Essendo cumulativi, il bug è stato “trascinato” anche negli aggiornamenti successivi. Gli utenti che usano Windows 22H2 possono solo ripetere l’operazione di copia o salvataggio dei file, in quanto non è ancora disponibile un fix definitivo.

Il bug è stato invece risolto per Windows 11 21H2, Windows 10 22H2 e Windows 10 21H2, utilizzando la funzionalità KIR (Known Issue Rollback). Gli amministratori IT devono installare e configurare i corrispondenti criteri di gruppo.