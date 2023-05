Windows 11 23H2 esiste: arriverà questo autunno

Microsoft ha ufficialmente confermato, seppur in silenzio, Windows 11 23H2 è reale e arriverà il prossimo autunno. A pochi giorni dal rilascio dell’aggiornamento Moment 3, noto altrimenti con il codice KB5026446, la società statunitense ha diffuso una build Preview con chiari riferimenti alla versione 23H2, preparandosi all’attivazione delle funzionalità nascoste a tempo debito.

Windows 11 23H2 sta arrivando

La più recente build di anteprima di Windows 11, come ripreso dai colleghi di Windows Latest, nelle informazioni di sistema richiama esplicitamente alla iterazione dell’OS nota colloquialmente come 23H2. Questo aggiornamento non comprende tutte le feature già anticipate dal colosso di Redmond, ma pone il software nella giusta strada proponendo alcune novità in anteprima per una prova pre-distribuzione.

Ad esempio, una delle funzionalità più attese è l’introduzione della separazione della barra delle applicazioni, una modalità del tutto inedita che consente di visualizzare singolarmente ciascuna finestra dell’app sulla barra delle applicazioni con etichette ad hoc. Questa funzione sarà accessibile tramite il percorso Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamento della barra delle applicazioni.

Altro cambiamento fondamentale riguarda l’Esplora File: le schermate nelle quali vengono aperte le cartelle mostreranno un design più moderno, con una nuova barra degli indirizzi, una barra di ricerca perfezionata, elementi Fluent Design migliorati, controlli touch migliorati e funzionalità integrate di Microsoft 365. Naturalmente, anche l’intelligenza artificiale coprirà un ruolo molto importante.

Attualmente in fase di test nel canale Dev, queste funzionalità approderanno in via definitiva al momento della distribuzione stabile dell’aggiornamento Windows 11 23H2, che potrebbe non essere massiccio ma includerà indubbiamente miglioramenti significativi alla qualità dell’esperienza d’uso del sistema operativo per tutti gli utenti.