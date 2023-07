Windows 11: nuova build in attesa della versione 23H2

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22631.2048 (KB5028247) di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. L’unica novità di rilievo è l’integrazione della Gallery in Esplora file. La build 22621.2066 (KB5028254) include invece miglioramenti e bug fix. L’azienda di Redmond ha inoltre confermato l’arrivo di Windows 11 23H2 nel quarto trimestre.

Nuova build in attesa di Windows 23H2

La principale novità della build 22631.2048 (KB5028247) è Gallery. La funzionalità permette di accedere facilmente alla propria raccolta di foto all’interno di Esplora file. È presente il link diretto nella colonna sinistra (sotto Home). Verranno quindi mostrate tutte le immagini dell’app Foto in ordine cronologico inverso (dalle più recenti alle più vecchie).

Se è stato attivato l’upload automatico del rullino fotografico in OneDrive su smartphone, le immagini verranno mostrate nella parte superiore. È possibile scegliere la cartella da visualizzare dal menu Collection nella barra dei comandi. Ovviamente funziona anche il “file picking”, quindi l’utente può accedere alla Gallery da altre app, ad esempio per inserire un allegato all’email o le foto in una presentazione PowerPoint.

Per aggiungere altre immagini dallo smartphone è possibile utilizzare il pulsante “Add Phone Photos”. Verrà mostrato un codice QR che deve essere inquadrato dalla fotocamera per avviare l’importazione. Dopo aver installato la build 22631, gli Insider leggeranno “Versione 23H2” in Sistema > Informazioni sul sistema .

Gallery e altre funzionalità saranno incluse in Windows 11 23H2, il feature update annuale del sistema operativo. Microsoft spiega che sarà disponibile tramite un enablement package nel quarto trimestre 2024. In pratica un piccolo pacchetto “attiverà” la nuova versione, in quanto i file sono già presenti sul computer.