Paint migliora sui PC con Windows 11: le novità

C'è stato un tempo in cui il gruppo di Redmond ha pensato di togliere Paint dal sistema operativo che lo accoglie ormai da decenni, rendendolo disponibile per il download, ma non preinstallato, salvo rivedere la propria decisione, anche considerando l'ondata di affetto mostrata dagli utenti nei confronti del software. Con l'arrivo di Windows 11, il programma ha poi visto l'integrazione di alcuni accorgimenti grafici in linea con il layout del nuovo sistema operativo. Ora è in arrivo un altro update.

Windows 11: da Microsoft un update per Paint

L'annuncio è giunto direttamente dal blog ufficiale di Microsoft, con riferimento alla distribuzione che in un primo momento interessa esclusivamente gli Insider presenti nel Dev Channel e coinvolti nella fase di test. Cosa cambia con l'aggiornamento? Alcuni elementi, come il pop-up per la modifica dei colori o quello per ridimensionare e inclinare le immagini, risultano coerenti con il resto dell'interfaccia e con le linee guida WinUI. Un esempio nello screenshot qui sotto.

Ancora, la combinazione Shift+click su un colore ora lo seleziona automaticamente come secondario. È stato inoltre corretto un bug che causava lo spostamento anomalo dei testi e un altro che impediva la corretta consultazione delle finestre di dialogo in alcune lingue. Migliorato infine il supporto per gli screen reader.

Come scritto poc'anzi, l'update al momento interessa solo ed esclusivamente gli Insider presenti nel Dev Channel: sarà messo a disposizione di tutti gli utenti Windows 11 alla fine della necessaria fase di test, indicativamente nei primi mesi del 2022.