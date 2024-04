Offerta in scadenza di Hostinger: hosting web a partire da 2,99 euro

Non ci sono tanti servizi di hosting web che riescono ad offrire contemporaneamente convenienza e affidabilità. Se ne stai cercando uno, non puoi perdere l’offerta in scadenza di Hostinger: piano hosting a soli 2,99€ al mese, con ben 3 mesi gratuiti inclusi!

Offerta in scadenza su uno dei migliori servizi hosting

Devi attivare subito il pacchetto Business di Hostinger perché lo sconto del 75% sul prezzo originale durerà ancora per poche ore. Pagando soltanto 2,99€ al mese, avrai a disposizione un servizio di hosting completo e di qualità, che include:

Spazio web illimitato, che può ospitare fino a 100 siti web .

. Banda illimitata , quindi senza limiti di traffico mensile.

, quindi senza limiti di traffico mensile. Caselle email illimitate per il tuo dominio.

per il tuo dominio. Supporto clienti a tua disposizione giorno e notte.

Pannello di controllo intuitivo per gestire facilmente il tuo hosting.

Backup automatici regolari.

Sicurezza SSL gratuita per proteggere il tuo sito web e le connessioni dei tuoi utenti.

Inoltre, oltre ai prezzi incredibilmente bassi, hai a disposizione un set completo di funzionalità per rendere il tuo sito web performante, incluso un dominio gratuito. Se sei ancora insicuro su questa scelta, sappi che Hostinger ha attualmente più di 29 milioni di clienti in tutto il mondo. Potrai anche trasferire gratuitamente il tuo attuale sito web, grazie all’aiuto di un team di esperti che ti guideranno passo dopo passo.

I piani in promo sono attualmente tre: Premium a 2,99 euro al mese (sconto del 75%), Business a 3,99 euro al mese (sconto del 73%), e Cloud Startup a 9,99 euro al mese (sconto del 50%). Con tutti i piani sono inclusi 3 mesi extra di servizio gratis.

Non lasciarti sfuggire questa offerta in scadenza. Attiva subito il tuo pacchetto Hostinger e inizia a risparmiare fin da subito. Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento.