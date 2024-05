Ultimi giorni della promo WordPress di Hostinger: abbonati ora

Ultimi giorni della promo WordPress di Hostinger. Se il tuo sito web ha subito una penalizzazione da Google e sospetti che ciò sia dovuto a prestazioni di hosting sotto le aspettative, potrebbe essere il momento di passare al provider. Hostinger, conosciuto per la sua affidabilità e raccomandato da WordPress.org, offre ora una promozione imperdibile con sconti fino al 75%.

Ultimi giorni della promo: sconti fino al 75%

Se stai cercando una soluzione che possa garantirti una maggiore velocità di caricamento e prestazioni ottimizzate, Hostinger ha lanciato una promozione che potrebbe fare al caso tuo. Con piani hosting WordPress avanzati a partire da soli 2,99 euro al mese, non c’è mai stato momento migliore per fare il grande passo.

Hostinger si distingue per la sua velocità e sicurezza, con un servizio che combina entrambi gli aspetti con grande facilità d’uso. Tra i vantaggi inclusi nell’offerta, troverai il dominio gratuito e la migrazione del sito senza costi, oltre a un supporto clienti sempre disponibile.

Il piano Premium di Hostinger è l’ideale per gestire un blog personale o un sito di notizie. Per un abbonamento di 48 mesi, pagherai ogni mese soltanto 2,99 euro. Si tratta di un piccolo investimento per un servizio di massima qualità che include 100 GB di memoria SSD, backup settimanali e la possibilità di gestire fino a 100 siti web.

Inoltre, Hostinger offre email gratuite, traffico web illimitato, protocollo SSL gratuito e un dominio incluso nel prezzo, valutato 9,99 euro. Per quanto riguarda la velocità, il supporto a LiteSpeed è un punto di forza di Hostinger, un server web che migliora significativamente le performance dei siti.

Per la sicurezza, Hostinger si avvale di nameserver protetti da Cloudflare e standard di protezione DDoS. Ricorda che sono gli ultimi giorni della promo, quindi devi abbonarti oggi stesso se ti è possibile!