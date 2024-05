pCloud: spazio di archiviazione per ogni esigenza da soli 49,99€

Hai sentito parlare più volte di pCloud ma non hai mai approfondito le tue conoscenze sul servizio offerto? Oggi non puoi lasciarti sfuggire questa occasione: scopriamo insieme perché tantissimi utenti parlano di pCloud e sono pienamente soddisfatti della scelta effettuata!

Lo sai che stiamo parlando del cloud storage più sicuro d’Europa di cui si fidano ben oltre 20 milioni di persone? Non a caso, con pCloud puoi liberare più spazio sul tuo telefono, salvare file direttamente dal web o sincronizzare tutti i tuoi file in pochi e semplici click. Con Pcloud anche sicurezza e condivisione sono due caratteristiche fondamentali di questo strumento. pCloud utilizza infatti la crittografia TLS/SSL ma puoi usare pCloud anche come una cassaforte per password, rapporti finanziari e altri file confidenziali. Inoltre, puoi condividere file di grandi dimensioni, invitare amici e permettere ai tuoi amici di aggiungere file senza vedere il contenuto delle tue cartelle.

Non perdere altro tempo, acquista subito un piano di archiviazione: oggi a partire da soli 49,99 euro grazie ad uno sconto del 17%!

pCloud oggi è in sconto per te

Le opzioni e i piani messi a tua disposizione sono differenti: a seconda delle tue esigenze puoi dunque scegliere un piano individuale annuale o a vita e con lo spazio che necessiti. Inoltre, non mancano soluzioni pCloud pensate per la famiglia e per il business. Quello che devi fare, è scegliere il piano che preferisci approfittando degli sconti attualmente in corso.

Il piano annuale da 500GB oggi costa solamente 49,99 euro anziché 59,88 e include tanti vantaggi:

500 GB Spazio;

500 GB Traffico link condiviso;

Condivisione equa;

Branding del link condiviso;

30 giorni cronologia cestino.

Non perdere altro tempo: accedi alla pagina web e scegli lo spazio di archiviazione più adatto alle tue esigenze per avere file sempre protetti!