Offerta piano Business di Hostinger: sconto del 73%

Hostinger sta regalando a tutti i nuovi clienti un’occasione davvero imperdibile per potenziare il loro sito web al massimo: piano Business con un incredibile sconto del 73%. Alla fine, si tratta di pagare soltanto €3,99 al mese per due anni di servizio. Inoltre, vengono omaggiati con altri due mesi di hosting web. Prezzo imbattibile e servizio di qualità: cosa volere di più? L’offerta è pensata sia per gli utenti privati che per le aziende che vogliono il meglio dal proprio sito web.

Piano Business di Hostinger: prestazioni stellari, prezzo conveniente

Concretamente, cosa offre il piano di abbonamento di Hostinger? In primis, prestazioni fino a 5 volte superiori alla media, grazie alle tecnologie all’avanguardia del provider. Il tuo sito web sarà più veloce, reattivo e capace di offrire un’esperienza utente “unica”.

In più, è in grado di ospitare fino a 100 siti web, ottimo per coloro che devono gestire un numero maggiore di progetti online oppure desiderano allargare il proprio raggio di azione nel Web.

Altro aspetto interessante sono i 200 GB di memoria NVMe, che consentono di gestire i dati in modo più affidabile ed efficiente, soprattutto da parte di chi ha a che fare con database di grandi dimensioni.

Poi c’è la sicurezza garantita da backup giornalieri automatici, SSL gratuito illimitato per transazioni sicure e navigazione protetta per i tuoi visitatori. Infine, non c’è alcun limite al numero di visitatori.

Tutto questo a un prezzo imbattibile! Ti consigliamo di approfittare subito dell’offerta sul piano Business di Hostinger, perché il prezzo attuale difficilmente tornerà a essere così basso in futuro. Si tratta di un vero e proprio investimento a favore del tuo sito web. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati SUBITO!