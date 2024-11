pCloud: 2 TB di spazio cloud a vita ora in super offerta

pCloud è un servizio di archiviazione cloud tra i più apprezzati per affidabilità e sicurezza, ideale per chi ha bisogno di spazio online per conservare in modo permanente i propri file senza i vincoli di abbonamenti mensili o annuali. Una delle sue offerte più interessanti è il piano di 2 TB a vita per 399 euro, con pagamento una tantum, un’opzione che permette di evitare costi ricorrenti e di avere sempre a disposizione uno spazio sicuro per i propri documenti, foto, video e altri contenuti digitali.

Le caratteristiche di pCloud

pCloud si distingue per una serie di funzionalità che rendono l’archiviazione e la gestione dei file semplice e sicura. Con 2 TB di spazio, gli utenti possono accedere ai propri file da qualsiasi dispositivo, grazie alla piena compatibilità con computer, smartphone e tablet su tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Inoltre, il servizio permette la sincronizzazione automatica, mantenendo sempre aggiornati i documenti tra dispositivi diversi.

La sicurezza dei dati è un aspetto centrale in pCloud, che offre la possibilità di attivare pCloud Crypto, un sistema di crittografia avanzata che consente di proteggere i file sensibili con una chiave privata nota solo all’utente, garantendo così una sicurezza di livello elevato. Anche i dati più sensibili restano protetti da accessi non autorizzati, grazie a una combinazione di crittografia lato client e archiviazione sicura.

Oltre alla protezione dei file, pCloud permette di ripristinare documenti eliminati o versioni precedenti fino a 30 giorni, una funzione utile per chi lavora con file soggetti a frequenti modifiche. La condivisione dei file è semplice e personalizzabile, con la possibilità di generare link di accesso diretti, ideali per condividere documenti con colleghi, amici o clienti. I link possono essere protetti da password e monitorati tramite statistiche per tenere traccia dei download e delle visualizzazioni.

