Cloud storage a vita: da Internxt i prezzi più bassi dell'anno

In occasione della Giornata della gestione dell’identità, il servizio di cloud storage Internxt ha promosso uno sconto dell’82% sui nuovi piani a vita, offrendo i prezzi più bassi di tutto l’anno: 162 euro per lo spazio cloud da 1TB, 342 euro per 3TB e 522 euro per uno spazio di archiviazione crittografato a conoscenza zero da 5TB.

I nuovi piani Internxt includono due funzionalità aggiuntive che gli altri competitor non offrono: un antivirus e una VPN illimitata. Inoltre, è sempre possibile usufruire della garanzia di rimborso di trenta giorni, nell’eventualità che il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

I piani a vita Internxt al prezzo più basso dell’anno

Durante i primi mesi del 2025 è capitato che i piani lifetime di Internxt fossero in offerta, mai però avevano raggiunto uno sconto dell’82% e prezzi così bassi. Se a questo poi uniamo gli altri vantaggi dati dalla sottoscrizione di un piano cloud Internxt, ecco che ci troviamo di fronte ad un’offerta difficilmente replicabile.

Ricapitoliamo i prezzi scontati dei vari piani disponibili:

1TB : 162 euro invece di 900 euro per il piano Essential

: invece di 900 euro per il piano Essential 3TB : 342 euro invece di 1.900 euro per il piano Premium

: invece di 1.900 euro per il piano Premium 5TB: 522 euro invece di 2.900 euro per il piano Ultimate

Tutti e tre i piani godono dell’82% di sconto grazie alla nuova offerta a tempo limitato di Internxt. E tutti e tre i piani offrono anche le stesse funzionalità, le uniche due eccezioni sono lo spazio cloud disponibile e i Paesi a cui ci si può connettere con la VPN.

A questo proposito, il servizio di rete privata virtuale integrato nei piani di cloud storage a vita offre le seguenti posizioni virtuali:

posizione virtuale in Francia con il piano da 1TB

posizioni virtuali in Francia, Germania, Polonia e Canada

posizioni virtuali in Francia, Germania, Polonia, Canada e Regno Unito

La promozione che consente di acquistare al prezzo più basso i piani cloud a vita da 1TB, 3TB e 5TB è disponibile sul sito ufficiale di Internxt.