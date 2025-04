Hostinger offre un website builder con tool AI a 2,99€ al mese

Con Hostinger puoi creare un sito web in pochi secondi: merito degli strumenti AI integrati nel piano Website Builder Business. Le funzionalità di intelligenza artificiale sono però solo uno dei fiori all’occhiello garantiti da questo provider, che mette a disposizione molte altre funzionalità utili per la creazione e la gestione del tuo progetto online.

Tra l’altro questa è l’occasione migliore per averlo: grazie ad uno sconto dell’80%, puoi ottenere il piano Website Builder Business di Hostinger al prezzo di 2,99€ invece di 14,99€. Per approfittare di questa promozione vai sul sito di Hostinger.

Perchè Website Builder di Hostinger è ideale per creare il tuo progetto online

Per chi non è esperto di programmazione e non vuole spendere migliaia di euro, ora c’è Hostinger. Il piano sopra menzionato consente di costruire un sito web con un investimento minimo e semplicemente descrivendo in poche frasi le tue esigenze. Al resto penserà l’AI. Con gli strumenti di intelligenza artificiale inclusi puoi anche generare testi, immagini e articoli di blog. In alternativa, comunque sono disponibili oltre 150 template creati da designer.

Una volta creato il sito, personalizzarlo sarà un gioco da ragazzi: grazie all’editor drag-and-drop, basterà spostare gli elementi per avere la struttura che si desidera. Con i tanti colori e font disponibili il risultato estetico sarà poi super gradevole.

Nel piano di Hostinger sono comprese inoltre 100 caselle di posta, un dominio gratuito per un anno, assistenza clienti 24/7 live e funzionalità e-commerce.

Insomma, il website builder di Hostinger è un vero portento. In questo momento puoi averlo con l’80% di sconto al prezzo di 2,99€ al mese, ma non solo: hai anche 3 mesi gratis. Non manca la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Vai sul sito di Hostinger e inizia a costruire il tuo progetto online.