Internxt: cloud ultra-sicuro con VPN e antivirus a prezzo mai visto (-80%)

Internxt, il servizio di cloud storage europeo che mette al centro la tua privacy, ora ti fa un’offerta irrinunciabile: con l’80% di sconto puoi avere un piano a vita che include non solo fino a 5TB di archiviazione crittografata e a conoscenza zero nel cloud, ma anche una VPN integrata, un potente antivirus e una suite di strumenti per la protezione della tua privacy online. Tutto incluso.

Una soluzione definitiva dunque che mette insieme la massima privacy, protezione dei tuoi dati e soprattutto accesso ovunque ti trovi da qualsiasi dispositivo con una spesa contenuta. Con Internxt potrai sfruttare una piattaforma di archiviazione cloud con crittografia a conoscenza zero: in parole povere, neanche loro stessi possono vedere i tuoi file e gli unici ad averne conoscenza sarai tu e soltanto tu.

I tuoi dati viaggeranno sempre crittografati e non saranno mai memorizzate password né altre informazioni sensibili, pur mantenendo la possibilità di accedere in modo sicuro da qualsiasi dispositivo, come PC, smartphone e tablet, tramite l’apposita app ufficiale.

In più, come detto in apertura, avrai a tua disposizione degli strumenti avanzati di sicurezza come Meet, Mail, un pulitore per dispositivi, il monitor del dark web e il controllo antivirus, insieme a una VPN integrata. Tutto questo è oen source, verificato pubblicamente e conforme al GDPR europeo, per darti la trasparenza e la sicurezza che cerchi.

Con lo sconto attivo per l’estate, puoi passare a Internxt una volta per tutte: scegli il piano a vita più adatto alle tue esigenze e con uno sconto dell’80% pagherai da 180 a 580 euro (invece di un range che parte da 900 a 2900 euro) una volta soltanto a seconda di quello che avrai scelto.