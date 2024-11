Italia e cloud: il maxi investimento di AWS nel nostro paese

Con l’obiettivo dichiarato di espandere e di migliorare l’offerta della propria infrastruttura cloud in Italia, oggi AWS ha annunciato un piano d’investimento da 1,2 miliardi di euro destinato al nostro paese, da attuare entro i prossimi cinque anni. Stando alla previsione fornita, si tradurrà in un impatto economico significativo, stimato in 880 milioni di euro aggiuntivi per il PIL.

AWS: 1,2 miliardi per il cloud in Italia

Sul fronte occupazionale, è previsto il sostegno a 5.500 posti di lavoro da qui al 2029, considerando l’intera catena di fornitura dei data center AWS, includendo dunque il personale che si occuperà della fase di costruzione e gli addetti alla manutenzione, gli ingegneri, i professionisti delle telecomunicazioni e dell’economia locale e così via.

Questi 1,2 miliardi di euro vanno ad aggiungersi agli oltre 20 miliardi di euro già destinati dal gruppo alle sue operazioni italiane, dal 2010 in poi.

L’impegno consentirà alle organizzazioni italiane di sfruttare il portafoglio completo di tecnologie cloud avanzate di AWS, tra cui servizi all’avanguardia di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico, analisi dei dati e Internet of Things (IoT).

Tra le finalità dell’investimento annunciato da Amazon Web Services, come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, c’è anche quella di rafforzare l’impegno a sostegno dell’agenda digitale cloud-first del governo.

A tal proposito, AWS conferma la volontà di continuare a puntare sui programmi di istruzione, formazione e certificazione. In questo modo, aiuterà i cittadini italiani a sviluppare le competenze necessaria all’interno di un mercato del lavoro in costante evoluzione. Dal 2017 ha formato oltre 900.000 persone in tutta Europa e più di 100.000 nel nostro paese, con un’attenzione particolare a quanto concerne le skill richieste in ambito cloud.

Come rilevato da una ricerca recente, la crescita del business nostrano legato alla nuvola è trainato dall’interesse manifestato nei confronti dell’intelligenza artificiale, con un nuovo record (+24%) fatto registrare nel corso del 2024.