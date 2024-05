Spazi a vita per tutti i gusti con pCloud: sconti fino al 37%

La nostra vita quotidiana si svolge tra lavoro, casa, famiglia e…svago online. Il download è spesso pratica comune, così come lavorare davanti al PC. I dati si accumulano giorno dopo giorno, riempiendo lo spazio nelle unità di archiviazione. Come liberarlo? Effettuando il backup in spazi sicuri e protetti come i cloud storage. pCloud, noto provider, offre spazi a vita per tutti i gusti e le necessità degli utenti. La parte migliore è che sono attualmente scontati fino al 37%.

pCloud: spazi a vita per tutti i gusti ed esigenze

Oltre 20 milioni di utenti hanno riposto tutta la loro fiducia in pCloud. Non sorprende, quindi, che sia considerato il servizio di cloud storage più sicuro d’Europa. Con la sua offerta di piani a vita, tutti gli utenti troveranno lo spazio cloud che si adatta alle proprie esigenze.

Partiamo dai livelli di sicurezza: la crittografia TLS/SSL, la più potente del momento, garantisce che i tuoi dati siano sempre protetti. Quindi, le opzioni di condivisione, che rendono facile lavorare in team o condividere ricordi con gli amici, sono sicurissime.

Arriviamo alla promozione attuale. Grazie a essa, pCloud ha reso più accessibile l’organizzazione digitale con sconti fino al 37% sui suoi piani a vita. Puoi scegliere tra il piano da 500 GB a 199 euro, il piano da 2 TB a 399 euro, e il piano da 10 TB da 1.190 euro. Questi prezzi si intendono ovviamente già scontati.

Perché non approfittare di questi prezzi davvero bassi su spazi a vita per tutti i gusti? Avrai tutto sempre a portata di mano, da qualsiasi dispositivo e ovunque ti trovi. La promozioni durerà ancora per pochissimo tempo, quindi acquista subito!