Windows 11 build 25905: Rust nel kernel e AI Hub

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 25905 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. Tra le novità più rilevanti ci sono la riscrittura di alcuni componenti del kernel in Rust e l’arrivo di AI Hub nel Microsoft Store. È inoltre iniziata l’eliminazione del supporto per le app UWP ARM a 32 bit.

Windows 11 build 25905: tutte le novità

L’azienda di Redmond evidenzia innanzitutto che la build 25905 del canale Canary sono state incluse alcune funzionalità disponibili nel canale Dev, tra cui Dev Drive, illuminazione dinamica e nuove versioni di Esplora file e Galleria. Per questa versione preliminare è stata rilasciata anche l’immagine ISO che permette di effettuare un’installazione pulita.

Microsoft ha annunciato un’importante novità per quanto riguarda il kernel. Alcuni componenti sono stati riscritti in linguaggio Rust che offre importanti miglioramenti rispetto ai tradizionali C e C++, soprattutto per la sicurezza della memoria. Rust consente di limitare i comuni errori di programmazione che possono essere sfruttati per ottenere privilegi elevati.

La prima implementazione è nel file win32kbase_rs.sys relativo alle “GDI region” che contiene funzioni da usare per creare rettangoli, poligoni o ellissi. Si tratta di un piccolo test, ma in futuro è prevista la riscrittura in Rust di altri componenti del kernel.

A partire dalla build 25905, Microsoft rimuoverà il supporto per le app UWP ARM32. Le app già installate non funzioneranno più, quindi l’utente deve scaricare le versioni ARM64 dal Microsoft Store. In questa release preliminare è stata anche migliorata la qualità grafica delle emoji 3D.

Le ultime due novità riguardano proprio lo store ufficiale. Microsoft ha aggiunto un “price tracker” che permette di vedere i prezzi delle app negli ultimi 30 giorni e soprattutto la nuova sezione AI Hub (disponibile anche nel canale Dev per gli insider statunitensi). Qui verranno mostrate le migliori app che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa. AI Hub è accessibile tramite l’icona dedicata nel pannello sinistro (sotto Film e TV).