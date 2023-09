Windows 11 23H2: disattivate le nuove funzioni di Windows Ink

Entro la fine dell’anno corrente verrà rilasciato Windows 11 22H3 con tante interessanti novità e miglioramenti al seguito. Una delle modifiche più attese riguarda il potenziamento di Windows Ink su tablet e convertibili che permette di inserire testo scritto a mano in qualsiasi campo di modifica usando la Surface Pen o qualsiasi altro stilo compatibile, di eliminare le parole con delle gesture dedicate e altro ancora.

Windows 11 23H2: rimandate le nuove funzioni di Windows Ink

Sebbene la maggior parte delle funzionalità di Windows 11 23H2 siano già disponibili per i test nel canale Beta, per poter fruire delle nuove caratteristiche di Windows Ink pare sarà necessario attendere ancora un po’.

Stando infatti alle note di rilascio dell’ultima build 22631.2271 del sistema operativo nel canale Beta, Microsoft ha provveduto a disabilitare i miglioramento relativi a Windows Ink a causa per risolvere dei bug che vanno a impattare sulla fruizione.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli al riguardo e non è noto neppure quando l’azienda di Redmond prevede di risolvere il tutto e di implementare in via definitiva le nuove feature. Presumibilmente ciò avverrà quando ci sarà il rilascio su larga scala di Windows 11 23H2.

La speranza è, chiaramente, quella che il rilascio avvenga comunque insieme alle altre funzionalità tanto attese, come Windows Copilot, Esplora file rinnovato ecc.

Da tenere presente che Windows 11 Build 22631.2271, che ha nuove funzioni abilitate per impostazione predefinita, è stato rilasciato insieme alla Build 22621.2271, che invece ha le nuove feature disattivate per impostazione predefinita.

