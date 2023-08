Windows Copilot disponibile nella beta di Windows 11

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22631.2129 di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. La principale novità è rappresentata da Windows Copilot, annunciato durante la conferenza Build di maggio e incluso nella build 23493 del canale Dev a fine giugno. Nella nuova versione preliminare sono presenti altre funzionalità, alcune delle quali già viste in precedenza.

Windows Copilot nella build 22631.2129

Per utilizzare Windows Copilot nella build 22631.2129 è necessario installare anche Microsoft Edge 115.0.1901.150 o versioni successive, in quanto l’interfaccia di Windows Copilot è basata su Edge WebView. L’utente deve inoltre effettuare l’accesso con un account Microsoft o Azure Active Directory (lo stesso usato per il login di Windows 11). Per avviare l’assistente IA basta cliccare il pulsante aggiunto alla barra delle applicazioni.

Windows Copilot viene mostrato nel pannello laterale destro, affiancato ad eventuali finestre aperte. Al momento è possibile eseguire poche operazioni, tra cui l’attivazione della modalità scura, catturare uno screenshot e generare un riassunto della pagina visualizzata in Edge.

Gli sviluppatori possono invece sfruttare Dev Drive, un volume di storage basato su ReFS (Resilient File System) che offre migliori prestazioni durante le attività di programmazione. Microsoft ha inoltre migliorato l’iterazione dell’assistente vocale con Excel e l’esperienza di creazione dei contenuti con i comandi vocali.

L’azienda di Redmond ha infine rilasciato la versione 2307.40000.2.0 del Windows Subsystem for Android (WSA) per gli iscritti al programma Preview. La principale novità è il supporto preliminare per le API Vulkan. Microsoft ha aggiornato i requisiti minimi per installare WSA. Non viene più indicato il processore (Intel Core i3 di ottava generazione, AMD Ryzen 3000 e Qualcomm Snapdragon 8c), ma solo l’architettura (x64 o ARM64).