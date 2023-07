Windows 11 Copilot apre ai plugin di terze parti?

Attraverso un sondaggio dedicato, Microsoft sta raccogliendo feedback a proposito dell’integrazione dei plugin di terze parti in Windows 11 Copilot, l’assistente IA basato su Bing (che a sua volta poggia su una versione personalizzata dal modello GPT-4 di OpenAI) in arrivo con l’aggiornamento 23H2 del sistema operativo. Sembrano dunque trovare conferma le indiscrezioni circolate di recente.

I plugin di terze parti per Copilot su Windows 11

La domanda è stata posta dalla software house agli sviluppatori, sottoforma di indagine intitolata I plugin per Windows Copilot: la tua opinione conta . Coloro che sceglieranno di rispondere, saranno poi intervistati attraverso una chiamata Teams dalla durata pari a circa mezz’ora, durante la quale fornire i loro pareri in merito al progetto.

Dopotutto, l’iniziativa non stupisce. Così come ChatGPT, anche questa IA poggia sulla tecnologia messa a punto da OpenAI che già da tempo offre il supporto ai plugin, seppur al momento solo a coloro che scelgono di mettere mano al portafogli e di sottoscrivere un abbonamento Plus (nei giorni scorsi abbiamo spiegato come sfruttare Code Interpreter gratis).

Nelle intenzioni del gruppo di Redmond, Copilot tornerà utile per la regolazione rapida delle impostazioni e per semplificare azioni quotidiane come il copia-incolla, la disposizione delle finestre sul desktop, l’elaborazione dei contenuti testuali, il salvataggio dei riassunti e la ricerca delle informazioni. La sua integrazione avverrà sulla barra delle applicazioni, così da poter essere richiamato e attivato all’istante, indipendentemente dal software in uso.

Per saperne di più a proposito dell’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale realizzato da Microsoft e destinato a Windows 11, invitiamo a consultare la nostra guida. Ricordiamo infine che, nei giorni scorsi, la società ha confermato che il nuovo Bing basato su GPT-4 rimarrà gratuito per l’utenza consumer.

