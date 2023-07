ChatGPT: come utilizzare Code Interpreter gratis

Da una decina di giorni, Code Interpreter è disponibile per ChatGPT: il nuovo plugin è ufficialmente accessibile solo da chi ha sottoscritto l’abbonamento Plus al chatbot di OpenAI, ma qualcuno ha trovato il modo di utilizzarlo gratis. Vediamo come funziona il metodo in pochi passi.

La scoperta è attribuita allo sviluppatore olandese Dominic Bäumer (shroominic su GitHub) che ha messo a punto un’implementazione open source della componente. È in grado di eseguire l’analisi di dataset e di visualizzare dati con modalità del tutto simili a quelle adottate da ChatGPT.

Il procedimento, va detto, richiede diversi passaggi e può non risultare alla portata di tutti. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito Beebom che per primo ha pubblicato il tutorial.

if __name__ == “__main__”: import asyncio # run the async function asyncio.run(main())

# output the response (text + image) print(“AI: “, response.content) for file in response.files: file.show_image()

# generate a response based on user input response = await session.generate_response( “Plot the Apple stock price chart from 2007 to 2023 june” )

Il risultato finale dovrebbe comparire a schermo in pochi secondi. Aggiungendo il comando os.environ["VERBOSE"] = "True" (comunque opzionale) è possibile ottenere un report dettagliato di tutte le operazioni eseguite in background. A questo punto, sarà sufficiente modificare la query per assegnare un nuovo compito da eseguire.

Code Interpreter può essere impiegato anche per l’analisi dei dati in locale.

import os

os.environ[“OPENAI_API_KEY”] = “INSERIRE QUI LA CHIAVE API DI OPENAI”

from codeinterpreterapi import CodeInterpreterSession, File

async def main():

# context manager for auto start/stop of the session

async with CodeInterpreterSession(model=”gpt-3.5-turbo“) as session:

# define the user request

user_request = “Analyze this dataset and plot global temperature from the year 1950 to 2016. Consider the GCAG system.”

files = [

File.from_path(“nomefile.csv“),

]

# generate the response

response = await session.generate_response(

user_request, files=files

)

# output to the user

print(“AI: “, response.content)

for file in response.files:

file.show_image()

if __name__ == “__main__”:

import asyncio

asyncio.run(main())