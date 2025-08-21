Google Pixel 10: nuove funzionalità fotografiche

Oltre a quelle che permettono di eseguire varie attività, Google ha annunciato nuove funzionalità specifiche per le fotocamere dei Pixel 10, alcune delle quali sfruttano i modelli Gemini. Grazie alle capacità dell’assistente AI, gli utenti possono anche modificare le immagini con l’app Google Foto tramite comandi vocali.

Nuove funzionalità fotografiche

Le fotocamere dei Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL sono le stesse dei precedenti modelli, ma Google ha migliorato la stabilizzazione ottica delle immagini e la stabilizzazione video (in abbinamento a Video Boost). Il Pixel 10 ha invece una terza fotocamera con teleobiettivo (zoom ottico 5x), assente nel Pixel 9.

La funzionalità Pro Res Zoom dei Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL offre ora uno zoom digitale fino a 100x (nei precedenti modelli arrivava a 30x). Non viene però utilizzato sulle persone. Auto Best Take viene invece sfruttata per le foto di gruppo. Sceglie automaticamente lo scatto migliore, analizzando fino a 150 frame in pochi secondi.

I modelli Gemini vengono utilizzati per la funzionalità Camera Coach. È in pratica un’assistente AI che guida l’utente nella composizione della scena e nella scelta dei parametri di scatto più adatti. A tutte le foto ottenute tramite AI viene automaticamente aggiunta l’etichetta C2PA (Content Provenance and Authenticity). L’informazione è leggibile nell’app Google Foto.

Editing vocale in Google Foto

Un’altra interessante novità per i Pixel 10, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, riguarda l’app Google Foto. Gli utenti possono sfruttare Gemini per modificare le immagini. Non è necessario specificare il tool. Basta scrivere o chiedere a voce l’operazione da eseguire, ad esempio “Rimuovi le automobili sullo sfondo“, “Migliora l’illuminazione” o “Elimina i riflessi“.