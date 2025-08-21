Google Pixel 10: tutte le nuove funzionalità AI

Google ha svelato ieri sera i Pixel 10, incluso il terzo smartphone pieghevole. L’azienda di Mountain View ha inoltre annunciato nuove funzionalità AI che sfruttano il processore Tensor G5 e il modello Gemini Nano on-device. Durante l’evento sono stati mostrati anche gli aggiornamenti per Gemini Live.

Nuove funzionalità AI con Pixel 10

Tensor G5, progettato in collaborazione con il team Google DeepMind, è il primo chip che può eseguire il modello Gemini Nano. Ciò ha permesso di sviluppare nuove funzionalità AI. Una di esse è Magic Cue. Sfruttando l’intelligenza artificiale mostra proattivamente le informazioni rilevanti e suggerisce le azioni correlate.

Se ad esempio un amico chiede quando atterra l’aereo, Magic Cue visualizzerà i dettagli nell’app Messaggi. In maniera simile può inviare una foto o la prenotazione al ristorante. Le informazioni rimangono sullo smartphone e l’utente può attivare/disattivare la funzionalità in qualsiasi momento. Magic Cue può accedere ad altre app, come Gmail, Calendar e Screenshots. È integrata anche in Daily Hub, una sezione del feed Discovery che mostra i prossimi appuntamenti in calendario, playlist consigliate e altre informazioni personalizzate.

Voice Translate consente invece la traduzione on-device in tempo reale delle telefonate. Sono supportate le traduzioni da e verso l’inglese con spagnolo, tedesco, giapponese, francese, hindi, italiano, portoghese, svedese, russo e indonesiano.

La funzionalità Take a Message nell’app Telefono effettua la trascrizione in tempo reale delle chiamate perse o rifiutate. Writing Tools in Gboard permette invece di riscrivere il testo, correggere gli errori e trovare le emoji più adatte (anche con i comandi vocali).

Google ha inoltre integrato NotebookLM in Pixel Screenshots e Recorder. Ha infine annunciato la nuova app Pixel Journal che fornisce spunti di scrittura che aiutano ad elaborare i pensieri e offre spunti sui progressi nel tempo.

Le altre novità riguardano Gemini Live, l’assistente AI per la conversazioni in tempo reale. Ora fornisce suggerimenti visuali in base a ciò che viene inquadrato dalla fotocamera. Le guide visuali saranno disponibili il 28 agosto sui Pixel 10 e successivamente su altri smartphone Android.

Gemini Live è ora integrato con Google Calendar, Keep e Tasks. L’utente può ad esempio chiedere di controllare gli appuntamenti in Google Calendar e aggiungere un promemoria a Google Tasks. Nelle prossime settimane verrà integrato anche nelle app Messaggi, Telefono e Orologio.

Google aggiornerà presto il modello audio di Gemini Live per offrire conversazioni più naturali utilizzando elementi della voce umana, come intonazione, ritmo e tono. L’utente potrà inoltre chiedere di parlare più lentamente o più velocemente.