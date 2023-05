Guida completa a tutti i plugin ChatGPT (e come usarli)

L’intelligenza artificiale sta ormai rivoluzionando il web, lo sviluppo e le nuove funzioni non hanno intenzione di fermarsi. Gli utenti sono sempre più interessati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e presto diventerà di uso comune per tutti. Tra i protagonisti del settore indubbiamente è presente ChatGPT, uno dei più famosi chatbot basato sull’intelligenza artificiale. ChatGPT nasce per avvicinare gli utenti a un utilizzo più fluido e semplice con l’intelligenza artificiale. Per un utilizzo sempre più completo di ChatGpt vengono ufficialmente implementati i plugin agli utenti plus del chatbot. Un plugin è un programma che non può lavorare in maniera autonoma, ma è un supporto ad altri programmi, in questo caso ChatGPT, ne amplia e ne migliora le funzionalità.

Come scaricare un plugin su ChatGPT

Negli ultimi tempi si sta riscrivendo il modo in cui gli utenti utilizzano Internet e l’implementazione dei plugin su ChatGPT è il nuovo capito dell’intelligenza artificiale. Sicuramente una rivoluzione che spacca gli utenti in due, dividendoli tra entusiasmo e paura. I plugin su ChatGPT riescono a essere di supporto all’utente e ChatGPT stesso, riducendo il tempo per delle azioni sul web, che spesso sono lunghe e complesse.

Tuttavia l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sia per scopi personali che professionali, deve avvenire con etica e correttezza.

Ma ecco come scaricare un plugin su ChatGPT-4, ricordando che è necessario un abbonamento ChatGPT Plus:

Accedere con l’account su ChatGPT.com;

Andare nella sezione “Chatbot”;

Selezionare il chatbot;

Aggiungere il plug in;

Cliccare su “Modifica”;

Andare nella scheda “Plug in”;

Cercare plug, usare la barra di ricerca o i filtri per categoria;

Cliccare sul pulsante “Scarica” per avviare il download del plugin;

Cliccare sul pulsante “Installa”;

Usare il plugin e sfruttare la sua funzionalità aggiuntiva.

Per gestire i plugin scaricati, tornare nella scheda “Plug in” e cliccare sul pulsante “Gestisci”. Da qui disattivare, aggiornare o eliminare i plugin. I plugin da conoscere e provare sono vari, ma ecco quali sono, il loro scopo e come utilizzarli.

Come utilizzare i plugin su ChatGPT

Per utilizzare i plugin è importante conoscerli, per scegliere i plugin più adatti e interessanti su ChatGPT, ecco quali sono.

Lavorare in team

Iniziando da Slack il plugin che trova un’informazione specifica condivisa precedentemente, per evitare di scorrere e cercare all’interno di interminabili chat. È possibile interrogare Slack, direttamente da ChatGPT, per trovare le informazioni necessarie in modo rapido ed efficiente. La richiesta può avvenire tramite prompt, una frase o una domanda che viene usata per avviare una conversazione.

Proseguendo con Zapier che è in grado all’interno di ChatGPT di interagire con diverse app come applicazioni web, tra cui le più popolari per il marketing, le vendite, la gestione dei progetti, la comunicazione e molto altro. Questo permette di ridurre e semplificare il lavoro.

Pianificare un viaggio con i plugin su ChatGPT

Pianificare un viaggio può risultare spesso lungo e noioso, scegliere i siti web, paragonare voli e alloggi. Tramite Expedia si può pianificare il viaggio, direttamente su ChatGPT, tramite delle richieste specifiche, ad esempio: “Prenota un Hotel in Sicilia” o “Trova i voli più economici di andata e ritorno in Sicilia per Luglio”. Così da unire le informazioni che aiutano a trovare il viaggio perfetto su Expedia, in base alle preferenze, al budget e alle diverse esigenze.

Sempre per una pianificazione ottimale, di un viaggio, è presente KAYAK. Con il plug-in KAYAK, è possibile pianificare e prenotare l’intero viaggio dai voli, agli hotel fino al noleggio auto, direttamente all’interno di ChatGPT. Esempio rapido: “Trova il volo più economico per Milano per la prossima settimana”. Proseguendo con il plugin per il meteo, un’altra informazione fondamentale per un viaggio. Utilizzando il plugin Bollettino meteorologico, si accede rapidamente ai dati meteorologici aggiornati per qualsiasi città in pochi secondi.

Se la meta del proprio viaggio è il Giappone, non può mancare Tablelog. I viaggiatori in Giappone possono utilizzare il plugin Tablelog per trovare ristoranti con disponibilità in tempo reale, rendendo la cena fuori più comoda e piacevole.

Infine in un viaggio non può mancare una buona cena fuori, ma non conoscendo i posti giusti ci si può trovare impreparati. Ma grazie al plug-in Open Table è possibile, tramite delle richieste, ottenere un ristorante e una prenotazione. Tramite dei semplicissimi prompt come “Trova ristoranti di pesce vicino a me” o “ Prenota alle 21:00 per due al ristorante Sulla Terrezza”

Plugin per lo shopping su ChatGPT

Lo shopping online è amato da tutti, ed ogni giorno sono milioni le ricerche sul web. Ad oggi con l’intelligenza artificiale si può semplificare ancora di più l’acquisto e la ricerca di un prodotto o un servizio. Con ChatGPT utilizzando il plugin ShoppingKlarna, è possibile ottenere un quadro completo dell’offerta migliore. Shopping Klarna è in grado di cercare e confrontare i prezzi di migliaia di negozi online direttamente da ChatGPT. Esempio per un prompt rapido: “Confronta i prezzi per Airpods” o “Trova il negozio online più economico per un Iphone 12 pro”. Un altro plugin per lo shopping è Pricerunner, che permette di ottenere suggerimenti di acquisto personalizzati direttamente all’interno di ChatGPT, risparmiando tempo e denaro.

Infine per questa categoria, è presente Instacart che aiuta a ordinare generi alimentari dal negozio più vicino. Il plug-in Instacart rende più conveniente fare la spesa. In grado di trovare le migliori offerte del prodotto interessato nei negozi più vicini alla richiesta.

Lavorare più velocemente con i plugin di ChatGPT

Non solo shopping e viaggio, i plugin sono un supporto anche per il lavoro. Ad esempio per ricordare impegni e fare liste. Durante le giornate sono molteplici le cose da fare, e spesso di supporto ci sono le liste, ora in un modo ancora più semplice con il plugin TODO. Il plug-in TODO, all’interno di ChatGPT, gestisce le liste, ricorda le scadenze e aggiunge termini e altri elementi alla lista. Esempio di richiesta “Mostrami le mie attività in scadenza oggi”.

Ma non è solo il tempo a mancare, spesso mancano le parole per scrivere un email perfetta. Con il plugin Invia e-mail è possibile redigere e inviare email professionali ed efficaci direttamente all’interno di ChatGPT. Ad esempio chiedendo una bozza di un’email aziendale.

Il plugin FiscalNote consente di accedere a set di dati relativi a legislazione, regolamentazione e casi giudiziari, direttamente all’interno di ChatGPT.

Per i sviluppatori che utilizzano Qdrant, è possibile cercare facilmente nella sua documentazione direttamente su ChatGPT. Ciò elimina la necessità di sfogliare più pagine e aiuta gli sviluppatori a trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno.

Gli operatori sanitari alla ricerca di nuove opportunità possono utilizzare il plugin Vivian Health. Indicando semplicemente le loro preferenze lavorative, la posizione e la specialità, possono ottenere un elenco di opportunità di lavoro adatte nell’area desiderata.

I data scientist e gli analisti devono spesso passare da linguaggi e strumenti diversi. Con il plug-in Noteable, possono creare notebook in Python, SQL e Markdown semplificando i processi di analisi e visualizzazione. Per gli sviluppatori che utilizzano la libreria LangChain Python, l’integrazione del plugin consente di risparmiare tempo e aiuta gli sviluppatori a rimanere in linea con i loro progetti.

Se invece si lavora con grandi volumi di documentazione, il plug-in Zilliz consente di cercare e interagire con i documenti, risparmiando tempo e aumentando la produttività. Wolfram è in grado di accedere a calcoli, matematica, conoscenza curata e dati in tempo reale. Esempio rapido: “Calcola l’integrale di x^2”.

I ricercatori che studiano relazioni internazionali o diritti umani possono ora accedere a documenti delle Nazioni Unite selezionati direttamente all’interno di ChatGPT utilizzando il plugin delle Nazioni Unite.

DesignerGPT genera un sito Web, una funzione utile per gli imprenditori e i proprietari di piccole imprese che necessitano di un sito Web, il plug-in DesignerGPT consente loro di generare un sito Web dall’aspetto professionale direttamente all’interno di ChatGPT. Kraftful ideale per le startup che cercano di adattarsi al mercato del prodotto e ridimensionare la propria base di utenti, in questo modo è possibile ottenere approfondimenti e strategie all’interno di ChatGPT, accelerando così la crescita. Infine il plugin One Word Domain aiuta a trovare un nome di dominio accattivante di una sola parola che descriva al meglio un’attività.

La realizzazione dell’arte attraverso i plugin

Speechki , trasforma il testo in audio, basta chiedere a ChatGPT di trasformare delle note o degli appunti in audio.

, trasforma il testo in audio, basta chiedere a ChatGPT di trasformare delle note o degli appunti in audio. Figma attraverso ChatGPT può generare idee, comporre e modificare copie, riassumere i contenuti del design e modificare gli stili.

attraverso ChatGPT può generare idee, comporre e modificare copie, riassumere i contenuti del design e modificare gli stili. CreatiCode è il plug-in che visualizza programmi scratch come immagini e scrive programmi 2D/3D

è il plug-in che visualizza programmi scratch come immagini e scrive programmi 2D/3D Argil Ai genera immagini in ChatGPT, nello specifico genera immagini attraverso una descrizione.

Plugin per l’intrattenimento e la famiglia

Milo Family AI è ideale per le famiglie, utilizzando il plug-in Milo Family AI, i genitori possono pianificare attività coinvolgenti ed educative per i propri figli, tutto all’interno di ChatGPT.

Se invece il desiderio è passare qualche momento di svago, è possibile giocare a scacchi direttamente all’interno di ChatGPT utilizzando il plugin Chess. È un ottimo modo per esercitarsi e migliorare le abilità negli scacchi con l’IA amichevole.

Con il plugin Algorithma, gli utenti possono simulare scenari di vita, esplorare diversi risultati e prendere decisioni nella vita reale, il tutto all’interno dell’ambiente immersivo fornito da ChatGPT.

Rimanere informati con i plugin di ChatGPT

L’intelligenza artificiale non è solo lavoro, ma anche intrattenimento e informazione. Infatti sono presenti plugin che tengono aggiornati su determinati eventi senza dover cercare su più siti Web o app. Tra questi NBA, attraverso dei prompt si accede rapidamente alle ultime classifiche, alle statistiche delle squadre e le notizie sui giocatori preferiti direttamente all’interno di ChatGPT

I tutor sono fondamentali per studenti e lavoratori, grazie a Tutori è possibile accedere al tutoraggio sempre e ovunque. È possibile accedere a servizi di tutoraggio, esempi di prompt “Ho bisogno di un tutor per”. Yabble è il plug-in in grado di progettare sondaggi, raccogliere dati e persino eseguire analisi iniziali dei dati, tutto all’interno di ChatGPT.

Zillow è il supporto per coloro che sono alla ricerca di una casa. In grado di cercare annunci, visualizzare i dettagli della casa, confrontare i prezzi e persino programmare le visite, tutto all’interno di ChatGPT, semplificando il processo di acquisto della casa. Sempre nel campo immobiliare è presente Redfin, il plug-in che conduce ricerche complete sul mercato immobiliare. Dalle tendenze dei prezzi ai dati demografici del quartiere.

Ma non sempre l’acquisto di un bene è personale, spesso si è interessati all’investimento, e quali miglior supporto se non Portfoliopilot, la guida agli investimenti all-in-one. Portfoliopilot trasforma ChatGPT in un consulente personale per gli investimenti, dando informazione sugli investimenti, conoscere diverse strategie di investimento e prendere decisioni finanziarie.

Plugin per il tempo libero

Shimmer tiene traccia dei pasti e ottieni opzioni più sane. Il plug-in Shimmer consente agli utenti di gestire le proprie abitudini alimentari e fare scelte più sane senza problemi. Gli appassionati di cibo possono utilizzare anche il plug-in Tasty per scoprire nuove ricette, pianificare i pasti e persino ottenere suggerimenti personalizzati.

Con il plug-in Giftwrap, gli utenti possono descrivere la persona a cui desiderano fare un regalo e ricevere consigli su un regalo personalizzato. Possono persino acquistare il regalo e organizzare la spedizione, tutto all’interno di ChatGPT.

Ma non manca neanche il plug-in per gli amici a quattro zampe, infatti Hauling Buddies è utile per trovare servizi di trasporto di animali garantendo la sicurezza e il comfort dell’animale durante il trasporto.

Lowes invece è il plug in adatto al fai da te, infatti è in grado di trovare gli strumenti e i materiali giusti direttamente all’interno di ChatGPT. Non sarà più necessario districarsi tramite molteplici siti web, unire informazioni e fare mille ricerche. Lowes sarà in grado di pianificare la ricerca e unire le informazioni richieste. Ad esempio la ricerca di un prodotto specifico o i costi del materiale da utilizzare per il progetto.

Per gli amanti della moda è presente Vogue, plug-in della moda che ricerca gli articoli in modo veloce e semplice. Per uso personale o professionale, Vogue può trovare l’articolo interessato, utile per gli appasionati di moda o per i lettori di Vogue. Invece di cercare gli articoli manualmente è possibile ottenere l’articolo di Vogue direttamente all’interno di ChatGPT. Basta porre la giusta domanda rendendo la ricerca sulla moda più efficiente e veloce. Per dare un esempio, una possibile richiesta diretta potrebbe essere la seguente: “trova gli articoli di Vogue sul colore in tendenza questa estate”

Personalizzare ChatGPT con i plugin

DAN, cambia la personalità di ChatGPT, per un’interazione con ChatGPT più personale, infatti è possibile rendere le conversazioni più piacevoli e personalizzate. Ad esempio rendendola più divertente o professionale. Golden invece è uno strumento di intelligenza artificiale che può essere personalizzato per soddisfare ogni esigenza. Ad esempio personalizzando ChatGPT per dare la priorità a delle notizie invece che altre.