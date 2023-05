GPT-4: cos'è e come funziona la quarta generazione di Chat GPT

Il periodo che stiamo vivendo sarà ricordato a lungo per l’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa, ossia una tipologia di IA capace di generare testo, immagini e altri contenuti partendo da una semplice richiesta che prende il nome di prompt. In attesa che Google mostri il suo vero potenziale, la scena è tutta per ChatGPT, il chatbot sviluppato da OpenAI e basato sulla tecnologia Generative Pre-trained Transformer (GPT). A marzo 2023 ha fatto il suo debutto in via ufficiale GPT-4, la quarta generazione del modello multimodale creato dalla start-up statunitense che ha tra i co-fondatori un certo Elon Musk.

In questo articolo presenteremo in maniera approfondita GPT-4, illustrandone esempi di applicazioni, vantaggi e limiti.

GPT-4: cos’è e come funziona

GPT-4 è la quarta generazione del modello linguistico multimodale alla base di ChatGPT. Si tratta di un aggiornamento rispetto alla versione GPT-3.5, un upgrade che non va però a rivoluzionare il modello precedente. Al momento la nuova generazione è disponibile a tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento ChatGPT Plus, il cui costo è pari a 20 dollari al mese. Per quanto riguarda invece l’accesso alle API, occorre rispettare una lista di attesa, con i primi inviti partiti in occasione del lancio ufficiale.

Importanza e utilizzo di GPT-4

Rispetto alla precedente versione, GPT-4 è un modello più affidabile, creativo e capace di gestire prompt più complessi. Come già accaduto in passato, il modello di linguaggio basato sull’intelligenza artificiale continua a rappresentare il punto di riferimento della nuova IA generativa. Una posizione di privilegio, che aiuta a comprendere fin dove l’IA può ora spingersi, ridefinendo nuovi orizzonti. È importante anche per Microsoft e il suo motore di ricerca Bing, la cui ambizione è di sottrarre settimana dopo settimana quote di mercato a Google nel settore della ricerca online.

Caratteristiche di GPT-4

In primis, la nuova versione di GPT è più potente rispetto alla generazione 3.5. In termini di risposte fattuali, ad esempio, si registra un aumento del 40% delle sue prestazioni. Non solo, perché ha anche ridotto dell’82% le probabilità di rispondere con un contenuto non pertinente.

Un’altra caratteristica chiave di GPT-4 è la capacità di ricevere come input anche un’immagine. A proposito di questo, è bene sottolineare però che per il momento la risposta rimane testuale.

Un ulteriore passo avanti si registra inoltre nelle dimensioni degli input testuali. GPT-4 può ora infatti accettare come prompt testi lunghi fino a 25.000 parole. In questo modo non soltanto è in grado di analizzare richieste più complesse, ma anche restituire risultati più approfonditi.

Un ulteriore progresso riguarda il superamento di esami e test in maniera ancora più brillante rispetto al già ottimo GTP-3.5. Degli esempi? GPT-4 è stato promosso senza patemi all’esame per l’avvocatura negli Stati Uniti d’America, facendo segnare un punteggio che lo avvicina ai migliori del test.

Esempi di applicazioni di GPT-4

L’aspetto multimodale è di per sé rivoluzionario rispetto alle precedenti generazioni del modello linguistico basato sull’intelligenza artificiale. Tra i tanti esempi di applicazione per GPT-4 che si possono fare, ci piace l’idea di aprire il nostro frigo, scattare una foto al contenuto che c’è al suo interno, condividerla con GPT e chiedere che cosa si può cucinare.

GPT-4 mantiene poi un ruolo di primo piano all’interno delle aziende, ma anche tra gli stessi ricercatori, ingegneri e scienziati, che sfruttano la nuova generazione di GPT per la creazione di articoli su materie specifiche, la realizzazione di testi accademici e documenti di progetto.

Ecco altri esempi di applicazioni per GPT-4:

assistenti vocali;

assistenza clienti;

creazione di contenuti;

generazione di codice;

consulenza finanziaria;

supporto attività didattica;

sviluppo giochi.

Descrizione dell’algoritmo di apprendimento automatico utilizzato

L’addestramento di GPT-4 richiede una quantità di potenza di calcolo e dati enorme, di conseguenza OpenAI ha creato un nuovo sistema che permette a diverse macchine di cooperare insieme ai fini dell’addestramento del modello. Riguardo a ciò, tra gli addetti ai lavori si vocifera che la nuova versione sia stata addestrata con 100.000 miliardi di parametri, un numero 500 volte superiore rispetto ai 175 miliardi di parametri usati per addestrare GPT 3.5.

Vantaggi di GPT-4

Rispetto alla versione precedente, il nuovo modello GPT-4 presenta diversi vantaggi:

accetta input di testo più lunghi : la quarta generazione del modello linguistico alla base di ChatGPT accetta input testuali fino a 25.000 parole , mentre prima si fermava a 3.000 parole;

: la quarta generazione del modello linguistico alla base di ChatGPT accetta input testuali fino a , mentre prima si fermava a 3.000 parole; non solo input testuali : GPT-4 è in grado di accettare anche le immagini come input , rispondendo a una richiesta sulla base del contenuto visivo (tale funzionalità verrà resa disponibile più avanti, ndr);

: GPT-4 è in grado di accettare anche le , rispondendo a una richiesta sulla base del contenuto visivo (tale funzionalità verrà resa disponibile più avanti, ndr); maggiore potenza : la nuova versione di GPT è la più potente tra tutte quelle mai sviluppate da OpenAI, grazie all’ennesimo addestramento “intensivo” a cui è stata sottoposta prima di essere annunciata in pubblico. Maggiore potenza che si traduce in più affidabilità, più creatività e più precisione nella risoluzione di problemi difficili;

: la nuova versione di GPT è la più potente tra tutte quelle mai sviluppate da OpenAI, grazie all’ennesimo addestramento “intensivo” a cui è stata sottoposta prima di essere annunciata in pubblico. Maggiore potenza che si traduce in più affidabilità, più creatività e più precisione nella risoluzione di problemi difficili; Informazioni aggiornate: seppur in forma sperimentale e limitata agli abbonati al piano Plus, risponde collegandosi a Internet, riuscendo a soddisfare domande su argomenti dell’ultimo minuto.

Esempi di come GPT-4 può essere utilizzato per migliorare i processi aziendali

In che modo il nuovo GPT-4 può migliorare un’azienda? Ecco alcuni esempi di utilizzo del modello di linguistico multimodale sviluppato da OpenAI:

creazione di prodotti di alta qualità : le aziende che operano nel settore tech possono sfruttare le nuove capacità di GPT-4 nella generazione di codice per creare prodotti di alta qualità in maniera più veloce ed efficiente;

: le aziende che operano nel settore tech possono sfruttare le nuove capacità di GPT-4 nella generazione di codice per creare prodotti di alta qualità in maniera più veloce ed efficiente; realizzazione di articoli e comunicati stampa : un numero crescente di aziende sta scegliendo ChatGPT 4 per creare articoli e comunicati stampa in maniera più efficiente, sfruttando le sue rinnovate capacità;

: un numero crescente di aziende sta scegliendo ChatGPT 4 per creare articoli e comunicati stampa in maniera più efficiente, sfruttando le sue rinnovate capacità; customer care : il modello linguistico alla base del rivoluzionario chatbot di OpenAI è un’opzione presa sempre più in considerazione dalle aziende per migliorare il proprio servizio di assistenza clienti;

: il modello linguistico alla base del rivoluzionario chatbot di OpenAI è un’opzione presa sempre più in considerazione dalle aziende per migliorare il proprio servizio di assistenza clienti; analisi conoscenza interna: la nuova generazione di GPT è inoltre presa in considerazione per l’analisi della conoscenza interna, sulla base della quale può essere poi interrogata per prendere determinate decisioni.

Limitazioni di GPT-4

Nonostante i miglioramenti rispetto al passato, GPT-4 mostra ancora dei limiti. Il più importante riguarda la possibilità di rispondere con dei fatti mai esistiti o con errori di ragionamento. Riguardo a ciò, è importante sottolineare come ancora adesso GPT non sia in grado di imparare dalla sua esperienza. I limiti del modello linguistico di OpenAI riguardano anche la possibilità di fornire consigli pericolosi, informazioni imprecise su temi importanti e codici con dei bug.

Possibili sviluppi futuri di GPT-4

In più di un’occasione il CEO di OpenAI ha chiarito che prima di pensare di sviluppare la versione GPT-5 occorre risolvere una serie di problemi di sicurezza. Il primo pensiero va ai problemi di privacy messi a nudo dal Garante della privacy in Italia e sui quali l’EDPB (il Comitato europeo per la protezione dei dati) ha avviato una task force. L’obiettivo di OpenAI è quello di evitare ulteriori blocchi in altri Paesi dell’Unione europea, eventualità che consegnerebbe all’azienda un’immagine tutt’altro che rassicurante anche nel resto del mondo.

Conclusioni

La quarta generazione del modello linguistico alla base di ChatGPT è ormai realtà. Se da una parte i miglioramenti rispetto alla versione precedente sono notevoli, a partire dalla possibilità di generare risposte semplicemente dall’analisi di un’immagine, dall’altra restano i limiti delle altre versioni, su tutti quelli riguardo alla sicurezza e alla privacy.