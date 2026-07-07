Windows 11: ripristino cloud nella versione 26H2

Microsoft ha rilasciato ieri sera quattro nuove build di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. La novità più interessate è inclusa nella build 26300.8772 di Windows 11 26H2 disponibile nel canale Experimental. Consente il ripristino del sistema operativo tramite cloud. La possibilità di spostare e ridimensionare la barra delle applicazioni è stata aggiunta anche alla build 28120.2387 di Windows 11 26H1 presente nel canale Experimental.

Ripristino cloud in Windows 11 26H2

La funzionalità, inclusa nella 26300.8772 di Windows 11 26H2, che permette il ripristino del sistema operativo è denominata Cloud rebuild.. A differenza dell’opzione che consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica (reset) viene effettuata l’installazione pulita scaricando l’immagine di Windows 11 e i driver del dispositivo da Windows Update. Non è quindi necessario aggiungere i driver tramite USB e fare affidamento sullo stato corrente del sistema operativo.

In seguito a ripetuti avvii falliti, l’utente vedrà il Windows Recovery Environment (WinRE). Può anche avviarlo manualmente in Impostazioni > Sistema > Ripristino > Avvio avanzato . L’opzione Cloud rebuild si trova nella pagina Risoluzione dei problemi. Ovviamente è necessario una connessione ad Internet. Dopo aver scelto versione e lingua inizierà la procedura di ripristino dal cloud (verranno eliminati tutti i dati). Al termine partirà la configurazione iniziale del sistema operativo.

La seconda novità inclusa nella build riguarda il flyout del controllo account. Un badge indica se l’utente ha sottoscritto un abbonamento ai servizi, tra cui Microsoft 365 e Xbox Game Pass. In caso contrario viene mostrato il badge Free. Si può inoltre leggere lo spazio occupato su OneDrive.

Windows 11 26H2 dovrebbe arrivare in autunno. Condivide lo stesso codice base di Windows 11 25H2 e 24H2, quindi per attivare le nuove funzionalità servirà solo un piccolo pacchetto da 174 KB. Chi effettuerà l’upgrade da Windows 11 23H2 dovrà invece attendere l’installazione completa del sistema operativo.

Gli Insider che usano un dispositivo con processori Qualcomm Snapdragon X2 o NVIDIA RTX Spark possono installare la build 28120.2387. Troveranno le opzioni per spostare la barra delle applicazioni a destra, sinistra o in alto e per ridurre la sua dimensione (altezza).