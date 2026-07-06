Fine del supporto per Ubuntu 25.10, come aggiornare a 26.04 LTS

Se si usa ancora Ubuntu 25.10 “Questing Quokka,” si hanno solo tre giorni. Il 9 luglio Canonical termina il supporto, niente più aggiornamenti di sicurezza. Quindi, ogni giorno dopo quella data si è un po’ più esposti, e ogni patch che esce che il sistema non riceve è una porta in più lasciata aperta.

Come aggiornare a Ubuntu 26.04 LTS

Per fare l’aggiornamento, basta aprire il Gestore aggiornamenti. Si vedrà l’opzione per aggiornare a Ubuntu 26.04 LTS, a questo punto si può avviare l’aggiornamento. Si scarica, si applica e si riavvia. Per precauzione è consigliabile fare un backup dei dati prima.

Ubuntu 25.10 è una release “interim”, rilasciata a ottobre 2025 con nove mesi di supporto. Le release interim esistono per chi vuole provare le nuove funzionalità desktop prima che arrivino nella versione LTS. La maggior parte degli utenti usa le versioni LTS (Long-Term Support), che ricevono cinque anni di aggiornamenti.

Chi ha scelto la release interim, perciò, ha stretto un patto: funzionalità nuove subito, ma supporto breve. I nove mesi sono passati.

Per chi è su Ubuntu 24.04 LTS

Chi usa Ubuntu 24.04 LTS e si chiede quando potrà aggiornare a 26.04 LTS: Canonical prevede l’update dopo l’arrivo di Ubuntu 26.04.1 LTS ad agosto. Non manca molto.