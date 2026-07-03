 F-Droid: la verifica degli sviluppatori Android è un malware
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F-Droid: la verifica degli sviluppatori Android è un malware

F-Droid ha pubblicato un nuovo post sul sito per evidenziare che il servizio di sistema usato da Google per la verifica funziona come un malware.
F-Droid: la verifica degli sviluppatori Android è un malware
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F-Droid ha pubblicato un nuovo post sul sito per evidenziare che il servizio di sistema usato da Google per la verifica funziona come un malware.
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Circa due settimane fa, Google ha confermato la roadmap della verifica obbligatoria per gli sviluppatori Android. F-Droid ha pubblicato un nuovo post sul sito ufficiale per evidenziare le conseguenze, affermando che il servizio usato per bloccare le app non verificate è come un malware.

Android Developer Verifier è un trojan

Marc Prud’hommeaux, uno dei sviluppatori del popolare store di terze parti, ha ricordato che sui dispositivi con almeno Android 8 verrà installato un servizio di sistema denominato Android Developer Verifier (ADV). Verrà distribuito tramite Play Protect ed eseguito in background con privilegi root. Non potrà essere bloccato, disattivato o rimosso. Quando la verifica diventerà obbligatoria (dal 30 settembre solo in quattro paesi), il servizio verrà attivato e bloccherà l’installazione delle app degli sviluppatori che non hanno ricevuto l’autorizzazione da Google.

Android Developer Verifier è stato già pubblicato sul Play Store, ma non è compatibile con i dispositivi italiani perché la verifica sarà obbligatoria nel 2027. Nella descrizione è scritto:

La verifica dello sviluppatore Android è un servizio di sistema di Google che protegge gli utenti su dispositivi Android certificati convalidando l’identità degli sviluppatori per le app installate da Internet. Garantendo che ogni app sia collegata a uno sviluppatore verificato, questo servizio fornisce un livello essenziale di sicurezza per il tuo dispositivo.

Lo scopo di Google è quindi evitare la distribuzione di app che possono essere sfruttate per varie attività pericolose. Secondo lo sviluppatore di F-Droid, ADV funziona come un malware e il vero scopo dell’azienda di Mountain View è decidere quali app possono essere installate (come Apple in pratica).

In base ai termini di servizio della Android Developer Console, Google può chiudere l’account degli sviluppatori se le loro app sono considerate pericolose. La verifica obbligatoria bloccherà di fatto il sideloading, ovvero l’installazione di app da fonti alternative al Play Store, come F-Droid. È disponibile un metodo per installare i file APK, noto come flusso avanzato (advanced flow), ma è pensato per gli utenti più esperti.

Lo sviluppatore evidenzia infine che ci sono diversi aspetti poco chiari. Non è noto ad esempio cosa succederà se l’utente prova ad installare un’app da F-Droid o a quelle già installate. Non è chiaro inoltre se l’utente potrà recuperare i dati dalle app eventualmente disattivate o rimosse.

Fonte: F-Droid

Pubblicato il 3 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
3 lug 2026
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