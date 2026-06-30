Apple e Google devono consentire pagamenti esterni in UK

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha proposto nuovi obblighi per Apple e Google. Entrambe le aziende devono consentire agli sviluppatori di informare gli utenti che possono usare un metodo di pagamento esterno. Apple deve invece consentire l’accesso al chip NFC per i pagamenti contactless. L’autorità antitrust ha quindi avviato le relative consultazioni pubbliche.

Pagamenti esterni allo store per Apple e Google

A fine ottobre 2025, Apple e Google hanno ricevuto lo Strategic Market Status che indica la posizione dominante in tre mercati mobile: sistemi operativi, app store e browser. Si tratta in pratica dell’equivalente designazione come gatekeeper in base al Digital Markets Act. A metà febbraio 2026, la CMA ha accettato gli impegni delle aziende per quanto riguarda revisione/classificazione delle app, raccolta dati e interoperabilità.

Oggi sono state avviate consultazioni su altri due aspetti. Uno riguarda entrambe le Big Tech. Attualmente Apple vieta il cosiddetto “steering”, ovvero la possibilità di completare una transazione all’esterno dello store, mentre Google impone alcune restrizioni. Gli sviluppatori devono poter informare gli utenti che esiste un metodo di pagamento alternativo.

L’autorità antitrust non vieta l’applicazione di commissioni, ma devono essere inferiori a quelle applicate per gli acquisti effettuati con il metodo di pagamento proprietario. Google ha recentemente annunciato nuove commissioni che verranno applicate da oggi anche nel Regno Unito. La CMA valuterà se soddisfano la richiesta. Apple ha dichiarato che aumenteranno le truffe.

Accesso al chip NFC per Apple

Apple deve inoltre consentire l’accesso al chip NFC, eliminando le attuali restrizioni. Gli sviluppatori potrebbero così offrire servizi di pagamento contactless su iOS attraverso wallet digitali, come avviene con Apple Wallet.

In questo caso, la consultazione riguarda le modalità tecniche di accesso e l’eventuale costo. Le parti interessate devono inviare commenti entro il 28 luglio per lo steering e il 21 luglio per i pagamenti contactless.