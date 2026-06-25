Google riduce le commissioni del Play Store dal 30 giugno

In seguito all’accordo sottoscritto con Epic Games, Google aveva annunciato profonde modifiche al modello di business del Play Store. Gli sviluppatori avranno maggiore scelta e pagheranno commissioni più basse. Ciò dovrebbe comportare benefici anche per gli utenti. L’azienda di Mountain View ha fornito tutti i dettagli e comunicato le date per l’arrivo delle novità.

Nuove commissioni in Europa dal 30 giugno

Epic Games e Google hanno sottoscritto un accordo che pone fine al lungo scontro legale durato oltre 5 anni negli Stati Uniti. Le nuove condizioni sono però valide in tutto il mondo. La principale novità riguarda il metodo di pagamento. Gli sviluppatori possono scegliere un metodo di pagamento alternativo (da mostrare accanto a quello di Google) oppure inserire link per completare la transazione all’esterno del Play Store. In Europa è possibile anche mostrare solo il metodo di pagamento alternativo, in quanto Google deve rispettare il Digital Markets Act.

Invece di un’unica commissione del 30%, l’azienda di Mountain View ha quindi introdotto commissioni separate. Indipendentemente dal metodo di pagamento (proprietario, alternativo e link esterno), la commissione di servizio è del 10% per il primo milione di dollari guadagnato nell’anno e per gli abbonamenti con rinnovo automatico.

La commissione per le altre transazioni è compresa tra il 10% e il 25%. Dipende da quando gli utenti hanno installato o aggiornato le app per la prima volta (nuove o esistenti installazioni/aggiornamenti). La data di riferimento per l’Europa è il 30 giugno.

Per le transazioni effettuate con il metodo di pagamento proprietario si deve aggiungere una commissione di fatturazione del 5%. Le app e i giochi che soddisfano i requisiti dei nuovi programmi Apps Experience e Games Level Up possono usufruire di commissioni ancora più basse (tra il 10% e il 20%) a partire dal 30 settembre.