 Come risolvere il problema di VLC lento su Windows 11
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Come risolvere il problema di VLC lento su Windows 11

Un bug di Microsoft Defender può rallentare drasticamente VLC su Windows 11: reinstallare il programma può risolvere il fastidioso problema.
Come risolvere il problema di VLC lento su Windows 11
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Un bug di Microsoft Defender può rallentare drasticamente VLC su Windows 11: reinstallare il programma può risolvere il fastidioso problema.
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Chi usa VLC si è probabilmente accorto del fatto che, ultimamente, il software è diventato incredibilmente lento da aprire su Windows 11. Posso confermarlo direttamente: il video qui sotto è appena stato registrato sul mio PC, dopo un riavvio e senza altre applicazioni in esecuzione, con il software che impiega ben 19 secondi prima di aprirsi, richiamato dal doppio clic su un file audio.

Se VLC è lento, la colpa è di Windows 11

Non sono il solo ad aver notato il problema. Tra i molti c’è anche Jonathan Blow, sviluppatore di videogame e autore di titoli come Braid e The Witness. In un post su X ha dichiarato di essere finalmente passato al Media Player incluso con il sistema operativo, perché ora VLC impiega 33 secondi per iniziare a riprodurre un mp3 dopo averci cliccato sopra. Nel suo intervento prende di mira più in generale anche il panorama del software open source, dichiarando che si trova ora in una situazione davvero imbarazzante.

Non si è fatta attendere la replica del profilo ufficiale di VideoLAN, che gestisce il lettore multimediale. Attribuisce la responsabilità di questa anomala lentezza a un bug di Microsoft Defender, introdotto con un update di Windows 11. È un problema legato al fatto che il tool di protezione ha messo in quarantena la cache dei plugin di VLC, apparentemente senza un motivo valido. Suggerisce inoltre di reinstallare l’app o di rigenerare la cache dei plugin per risolverlo.

La soluzione funziona davvero, testata

Quale migliore occasione per fare un test? Ho disinstallato il software eliminando la cache quando richiesto, l’ho riscaricato dal sito ufficiale e reinstallato (versione 3.0.23 su Windows). Ho riavviato di nuovo il PC e riprovato. Il risultato? Problema risolto, ora in apertura è una scheggia.

Fonte: VideoLAN, X

Pubblicato il 14 ago 2026

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