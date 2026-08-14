Instagram ha un nuovo logo (ma così sembra Instagzam)

Instagram ha un nuovo logo. O per essere più precisi, un nuovo logotipo (wordmark). L’icona che richiama alla mente una vecchia macchina fotografica rimane lì dov’è, al suo posto come sempre, ma cambia lo stile della scritta che la accompagna sui nostri schermi. Il risultato è quello mostrato nell’immagine di copertina e in quella allegata più avanti nell’articolo. Appena l’ho visto, ho pensato esattamente a ciò che stanno facendo notare altri sui social: non sembra che ci sia scritto Instagzam?

Questo è il nuovo logo (logotipo) di Instagram

L’obiettivo del restyling è quello di svecchiare il marchio associato a uno dei servizi più frequentati del mondo online, da ormai oltre 14 anni sotto il controllo di Meta (prima Facebook) in seguito all’acquisizione. Questo l’annuncio di Adam Mosseri, numero uno della piattaforma.

Il logo nella parte superiore dell’app non è cambiato negli ultimi 10 anni, quindi era giunto il momento di rinnovarlo. Più pulito e moderno, con richiami all’originale e alla semplicità e cura artigianale che da sempre contraddistinguono Instagram.

C’è un post condiviso da uno dei profili ufficiali e che mostra alcune delle bozze scartate durante la fase di progettazione. Tra gli stili presi in considerazione ci sono quelli ispirati alle pellicole fotografiche di un temp.

Un rinnovamento che interesserà tutto il brand

Instagram fa riferimento a un brand system inedito, studiato per celebrare la creatività della sua community, un’identità visiva che va oltre il singolo logo e che rinfrescherà la piattaforma entro la fine dell’anno. La distribuzione del logotipo Instagzam è prevista fin da subito per tutti, lo vedremo comparire presto sui nostri display.