Copilot cambia, oggi inizia la grande trasformazione

Microsoft compie oggi il primo passo che la porterà al lancio della super app di Copilot, il cui arrivo è stato anticipato nelle scorse settimane. Lo fa dando il via alla fusione di ciò che fino a oggi è stato distribuito come Copilot e Microsoft 365 Copilot, due incarnazioni diverse del suo assistente AI. Ecco quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

Stiamo aggiornando Copilot per creare un’esperienza più semplice e coerente per tutti. A seconda dell’account e del dispositivo che utilizzi, noterai delle modifiche all’app Copilot, incluse modifiche all’aspetto e alle funzionalità, come la navigazione, la disponibilità delle funzionalità o la procedura di accesso.

Microsoft unifica Copilot: le novità per gli utenti

C’è anche un restyling, di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi con l’avvistamento del nuovo logo. L’app aggiornata include strumenti come le chat, la creazione delle immagini e i tool per la produttività. Ad esempio, offre l’accesso a Word, Excel, Outlook, alle altre app del pacchetto M365 e ai documenti. Chi ha una sottoscrizione premium può beneficiare di funzionalità avanzate, dei modelli più recenti e di crediti più elevati per i compiti da assegnare all’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è quello di unificare l’esperienza, ma il lavoro da fare per centrarlo rimane parecchio. Nel corso del tempo, Microsoft ha lanciato tante applicazioni, app e UI differenti, ora si trova a dover gestire quella che è sostanzialmente una situazione confusa. Per l’utente non è sempre facile distinguere tra una versione di Copilot e l’altra.

Potrai accedere all’app Copilot aggiornata con un account personale, un account aziendale o scolastico, oppure con entrambi. Gli account aziendali e personali rimangono separati. Le misure di sicurezza, privacy, conformità e i controlli amministrativi della tua organizzazione continuano a essere applicati quando utilizzi Copilot con il tuo account aziendale o scolastico.