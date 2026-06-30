Amazon abbandona Anthropic e sceglie OpenAI?

Secondo le fonti di The Information, Amazon potrebbe scegliere alternative più economiche ai modelli Claude, tra cui GPT di OpenAI. La decisione sarebbe correlata alla rinegoziazione del contratto sottoscritto con Anthropic che ora prevede pagamenti in base all’uso dei token.

I modelli Claude sono troppo costosi

Amazon è uno dei principali investitori in Anthropic. Dopo gli 8 miliardi di dollari versati tra settembre 2023 e novembre 2024 sono arrivati altri 5 miliardi di dollari a fine aprile 2026. Ulteriori 20 miliardi di dollari sono previsti nei prossimi anni. L’azienda californiana ha invece garantito l’acquisto delle tecnologie di AWS (principale provider cloud) per un totale di 100 miliardi di dollari in 10 anni.

All’inizio dell’anno, Anthropic ha rinegoziato il contratto di fornitura dei modelli Claude. Invece di un costo fisso verrà applicato un costo a consumo, ovvero in base all’uso dei token. Questa variazione verrà applicata a partire dal 2027, ma Amazon ha già iniziato a cercare alternative più economiche. I modelli Claude vengono usati per l’agente di programmazione Kiro, l’assistente di lavoro Quick e Alexa for Shopping.

Tra l’altro, Amazon spinge i dipendenti ad utilizzare il tool AI. Esiste anche una classifica interna che tiene conto dei “token bruciati”. I costi aumenteranno quindi notevolmente quando entrerà in vigore il nuovo contratto. Una possibile alternativa sono i modelli GPT di OpenAI. Tra le due aziende è stato recentemente sottoscritto un accordo che prevede l’accesso a GPT e Codex tramite Bedrock.

Anthropic ha invece sottoscritto un accordo da 200 miliardi di dollari con Google. Sembra quindi che il rapporto possa incrinarsi, come avvenuto tra OpenAI e Microsoft. Un portavoce di Amazon ha smentito il report di The Information: