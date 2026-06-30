 Il primo dispositivo di OpenAI sarà un tastierino dedicato a Codex
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il primo dispositivo di OpenAI sarà un tastierino dedicato a Codex

OpenAI sta per entrare nel mercato dell'hardware con un tastierino per Codex; il dispositivo sarà svelato ufficialmente il 15 luglio.
Il primo dispositivo di OpenAI sarà un tastierino dedicato a Codex
Business AI
OpenAI sta per entrare nel mercato dell'hardware con un tastierino per Codex; il dispositivo sarà svelato ufficialmente il 15 luglio.
OpenAI Developers, X
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il primo dispositivo di OpenAI a debuttare sul mercato non sarà lo smartphone agentico di cui si è tanto discusso negli ultimi mesi, né un indossabile potenziato dall’intelligenza artificiale, ma con tutta probabilità un tastierino con supporto nativo per Codex. Ad anticiparlo è stato il profilo X dedicato agli sviluppatori, pubblicando il breve filmato visibile qui sotto.

OpenAI lancerà un tastierino per Codex

Il testo che accompagna la clip non lascia spazio a interpretazioni: Le tue scorciatoie preferite del Codex stanno per essere aggiornate. C’è anche una data, quella del 15 luglio, quando avverrà la presentazione ufficiale.

Il tastierino per Codex che OpenAI lancerà a luglio

Su un lato si risce a leggere WORK LOUDER | OpenAI 2026 per firmare la collaborazione, sull’altro invece You can build things, a testimoniare che si tratta di un dispositivo pensato per creare con l’AI. Ricordiamo che Codex è lo strumento impiegato principalmente da chi ha a che fare con l’ambito della programmazione o comunque con la gestione del codice.

WORK LOUDER è il partner scelto da OpenAI per la realizzazione. Si tratta di un marchio specializzato in tastiere meccaniche e tastierini configurabili per specifiche esigenze. Il profilo mostrato nel video sembra molto simile a quello del prodotto Creator Micro 2 già presente nel suo catalogo: ha in dotazione attuatori sui quali posizionare pulsanti, joystick e sensori touch, ognuno associabile a una specifica scorciatoia o funzione.

Il tastierino Creator Micro 2 di WORK LOUDER

Nessuna informazione su prezzo e disponibilità. Il già citato Creator Micro 2 è proposto a 199 dollari nella versione wireless e a 159 dollari con cavo, ma la spesa sale rapidamente se si scelgono set di pulsanti da abbinare.

Test in vista di un prodotto più importante?

Nell’ottica di OpenAI, la mossa potrebbe avere una doppia finalità. Da una parte quella di offrire un supporto hardware a chi ha a che fare quotidianamente con Codex. Dall’altra, invece, tastare il campo in vista del lancio di un dispositivo diverso, più consumer. Ricordiamo che è già certo il coinvolgimento di Jony Ive, ex Apple.

Fonte: OpenAI Developers, X

Pubblicato il 30 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Gemini prende appunti nelle riunioni Google Meet

Gemini prende appunti nelle riunioni Google Meet
L'AI entra in guerra: il Pentagono affida agli algoritmi gli attacchi

L'AI entra in guerra: il Pentagono affida agli algoritmi gli attacchi
Salute mentale e AI: nasce il chatbot che evita gli errori di ChatGPT

Salute mentale e AI: nasce il chatbot che evita gli errori di ChatGPT
Come usare i quaderni della modalità Studio di Gemini come ricettario

Come usare i quaderni della modalità Studio di Gemini come ricettario
Gemini prende appunti nelle riunioni Google Meet

Gemini prende appunti nelle riunioni Google Meet
L'AI entra in guerra: il Pentagono affida agli algoritmi gli attacchi

L'AI entra in guerra: il Pentagono affida agli algoritmi gli attacchi
Salute mentale e AI: nasce il chatbot che evita gli errori di ChatGPT

Salute mentale e AI: nasce il chatbot che evita gli errori di ChatGPT
Come usare i quaderni della modalità Studio di Gemini come ricettario

Come usare i quaderni della modalità Studio di Gemini come ricettario
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 giu 2026
Link copiato negli appunti