Il primo dispositivo di OpenAI sarà un tastierino dedicato a Codex

Il primo dispositivo di OpenAI a debuttare sul mercato non sarà lo smartphone agentico di cui si è tanto discusso negli ultimi mesi, né un indossabile potenziato dall’intelligenza artificiale, ma con tutta probabilità un tastierino con supporto nativo per Codex. Ad anticiparlo è stato il profilo X dedicato agli sviluppatori, pubblicando il breve filmato visibile qui sotto.

Your favorite Codex shortcuts are getting an upgrade. July 15th. pic.twitter.com/xZ1ydZyt94 — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) June 29, 2026

OpenAI lancerà un tastierino per Codex

Il testo che accompagna la clip non lascia spazio a interpretazioni: Le tue scorciatoie preferite del Codex stanno per essere aggiornate . C’è anche una data, quella del 15 luglio, quando avverrà la presentazione ufficiale.

Su un lato si risce a leggere WORK LOUDER | OpenAI 2026 per firmare la collaborazione, sull’altro invece You can build things , a testimoniare che si tratta di un dispositivo pensato per creare con l’AI. Ricordiamo che Codex è lo strumento impiegato principalmente da chi ha a che fare con l’ambito della programmazione o comunque con la gestione del codice.

WORK LOUDER è il partner scelto da OpenAI per la realizzazione. Si tratta di un marchio specializzato in tastiere meccaniche e tastierini configurabili per specifiche esigenze. Il profilo mostrato nel video sembra molto simile a quello del prodotto Creator Micro 2 già presente nel suo catalogo: ha in dotazione attuatori sui quali posizionare pulsanti, joystick e sensori touch, ognuno associabile a una specifica scorciatoia o funzione.

Nessuna informazione su prezzo e disponibilità. Il già citato Creator Micro 2 è proposto a 199 dollari nella versione wireless e a 159 dollari con cavo, ma la spesa sale rapidamente se si scelgono set di pulsanti da abbinare.

Test in vista di un prodotto più importante?

Nell’ottica di OpenAI, la mossa potrebbe avere una doppia finalità. Da una parte quella di offrire un supporto hardware a chi ha a che fare quotidianamente con Codex. Dall’altra, invece, tastare il campo in vista del lancio di un dispositivo diverso, più consumer. Ricordiamo che è già certo il coinvolgimento di Jony Ive, ex Apple.