Amazon investe altri 4 miliardi di dollari in Anthropic

Come anticipato all’inizio del mese, Amazon ha annunciato di aver investito altri 4 miliardi di dollari in Anthropic, portando il totale a 8 miliardi di dollari. Amazon Web Services (AWS) sarà il principale provider cloud. La startup californiana utilizzerà i chip Trainium per l’addestramento dei futuri modelli di intelligenza artificiale generativa.

Ottimizzazioni software per Claude

La collaborazione tra le due aziende è iniziata a settembre 2023, quando Amazon ha investito i primi 1,25 miliardi di dollari. Anthropic ha ricevuto altri 2,75 miliardi di dollari a marzo 2024 e ora Amazon ha raddoppiato la somma. La startup sottolinea che Amazon rimane un investitore di minoranza. A fine settembre, l’autorità antitrust del Regno Unito ha stabilito che questi investimenti miliardari non rappresentano un’acquisizione mascherata.

Anthropic utilizzerà i chip Trainium e Inferentia di AWS per l’addestramento e l’uso dei futuri modelli. Gli ingegneri della startup lavoreranno a stretto contatto con il team di Annapurna Labs, sussidiaria di AWS che progetta i chip, per lo sviluppo e ottimizzazione delle future generazioni di Trainium. Anthropic ha avviato la scrittura di kernel a basso livello per l’interfacciamento diretto con il chip. Ciò permetterà di sfruttare al massimo le prestazioni hardware.

I modelli Claude sono accessibili tramite Amazon Bedrock. I clienti potranno sfruttare in anteprima le nuove capacità. A fine ottobre è stata annunciata la funzionalità Computer Use che permette al modello Claude 3.5 Sonnet di eseguire attività sul PC al posto dell’utente.

In base alle ultime indiscrezioni, la nuova versione di Alexa (in arrivo nel 2025) sfrutterà i modelli Claude.