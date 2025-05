OpenAI non diventerà società for profit, perché?

OpenAI fa marcia indietro rispetto ai piani di trasformarsi in una società a scopo di lucro. A darne notizia è lo stesso presidente del consiglio di amministrazione, Bret Taylor, in un comunicato pubblicato sul blog dell’azienda.

OpenAI ci ripensa: il no profit manterrà il controllo delle operazioni

La decisione arriva dopo un acceso dibattito che ha coinvolto leader della società civile e gli uffici dei procuratori generali del Delaware e della California. OpenAI ringrazia entrambi gli uffici e si dice pronta a continuare il dialogo per assicurarsi di perseguire efficacemente la propria missione.

Secondo quanto annunciato, la divisione business di OpenAI, finora sotto l’ala del no profit, si trasformerà in una public benefit corporation (PBC). Il ramo no profit manterrà il controllo e sarà anche un importante azionista della PBC.

Il piano iniziale di OpenAI di trasformarsi in una società for-profit aveva suscitato non poche critiche. Anche Elon Musk non aveva risparmiato i suoi strali per il cambio di rotta, intentando persino una causa contro l’azienda di Sam Altman. L’accusa? Aver abbandonato la sua missione filantropica a favore del profitto.

E i finanziamenti, che fine faranno?

Per sostenere la sua crescita (e la sua ambizione), OpenAI ha bisogno di ingenti capitali. Secondo il CEO Sam Altman servono addirittura “trilioni di dollari” per rendere i servizi dell’azienda disponibili a tutta l’umanità. L’improvviso cambio di rotta solleva però interrogativi sui vincoli finanziari dell’azienda. Secondo le voci di corridoio, OpenAI avrebbe rischiato di perdere parte dei capitali raccolti di recente se non avesse completato la transizione entro il 2025 o il 2026. Ora che succederà?