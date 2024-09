Accordo Amazon-Anthropic: via libera dal Regno Unito

Dopo quelle sugli accordi Mcrosoft-Mistral AI e Mcrosoft-Inflection AI, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha chiuso anche l’indagine sull’accordo tra Amazon e Anthropic. Nemmeno in questo caso verrà avviata un’indagine approfondita (fase 2) perché non sono state ravvisate violazioni della legge antitrust (Enterprise Act 2002).

Non è un’acquisizione mascherata

Le tre indagini erano state avviate contemporaneamente il 24 aprile 2024. L’autorità antitrust voleva esaminare gli investimenti miliardari di Amazon e Microsoft nelle startup che sviluppano modelli di intelligenza artificiale generativa. In particolare, l’azienda di Seattle ha versato 4 miliardi di dollari nelle casse di Anthropic (1,25 miliardi a settembre 2023 e 2,75 miliardi a marzo 2024).

All’inizio di agosto era stata avviata la fase 1 per verificare se questi investimenti miliardari rappresentino un’acquisizione mascherata, quindi effettuati allo scopo di aggirare i controlli previsti dalla legge sulle acquisizioni. Il termine era stato fissato al 4 ottobre. Con una settimana di anticipo, la CMA ha comunicato che l’accordo tra Amazon e Anthropic non è soggetto alla legge antitrust.

Le entrate nel Regno Unito di Anthropic sono inferiori alla soglia minima (70 milioni di sterline) e, combinando le quote di mercato con quelle di Amazon, non si raggiunge il 25%. Pertanto non è necessario verificare se Amazon ha una “materiale influenza” su Anthropic. Un portavoce della startup californiana ha dichiarato che gli investitori non hanno nessun potere sulle decisioni aziendali.

L’accordo è ancora sotto esame negli Stati Uniti. La CMA ha avviato anche un’indagine preliminare sulla partnership tra Google e Anthropic a fine luglio. Quella sull’accordo tra Microsoft e OpenAI era stata avviata a dicembre 2023, ma per entrambe non ci sono aggiornamenti.