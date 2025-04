ChatGPT aiuta a fare shopping con link per l'acquisto diretto e consigli

OpenAI ha deciso di rendere il suo chatbot ancora più utile, trasformandolo in un vero e proprio compagno di shopping online. Dimentichiamo le ricerche infinite tra migliaia di risultati poco pertinenti. Ora basta fare una domanda specifica in linguaggio naturale e ChatGPT presenterà una selezione di prodotti adatti a noi.

Ma non solo: ChatGPT mostrerà anche immagini, recensioni e link diretti alle pagine web dove potrete acquistare i prodotti consigliati, senza perdere tempo prezioso.

Fare shopping su ChatGPT, come funziona?

OpenAI sta testando la nuova funzione per lo shopping nelle categorie moda, bellezza, arredamento ed elettronica. L’obiettivo è rendere gli acquisti online più personali dei soliti motori di ricerca. E pare funzioni: la settimana scorsa ChatGPT ha registrato oltre un miliardo di ricerche web. Un successo che testimonia il potenziale di questa innovazione nel mondo dell’e-commerce.

Ma come vengono selezionati i prodotti consigliati da ChatGPT? OpenAI assicura che i risultati sono determinati in modo indipendente, sulla base di metadati strutturati forniti da terze parti, come prezzi, descrizioni e recensioni. Niente pubblicità o accordi commerciali, quindi. L’azienda non riceverà alcuna commissione sugli acquisti effettuati tramite il chatbot. Una scelta di trasparenza che mira a garantire l’imparzialità dei consigli.

Ma non è tutto. Presto, gli utenti Plus di ChatGPT e Pro potranno beneficiare di una funzionalità ancora più avanzata: il chatbot terrà conto delle conversazioni precedenti per fornire raccomandazioni ultra-personalizzate. Grazie all’integrazione con la memoria, potrà ricordare i gusti, le preferenze e gli acquisti passati per offrire suggerimenti sempre più mirati. Un vero e proprio assistente di shopping personale, che impara a conoscerci conversazione dopo conversazione.

ChatGPT arrivano ricerche di tendenza e integrazione diretta su WhatsApp

Oltre all’aggiornamento per lo shopping, OpenAI ha introdotto altre novità per rendere ChatGPT ancora più accessibile e utile nella vita di tutti i giorni. Ora, mentre si digita una domanda, il chatbot mostrerà le ricerche di tendenza, proprio come fa Google con il suo autocompletamento. E per i fan di WhatsApp, ChatGPT è approdato anche lì: basta inviare un messaggio al chatbot per ottenere risposte aggiornate in tempo reale (non ancora in Italia).