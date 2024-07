Accordo Google-Anthropic: indagine nel Regno Unito?

Dopo Amazon e Microsoft tocca a Google finire sotto la lente della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito. L’autorità antitrust vuole verificare se l’accordo tra l’azienda di Mountain View e Anthropic possa rappresentare un ostacolo alla concorrenza e quindi violare la legge sulle acquisizioni (Enterprise Act 2002). Al momento è iniziata solo la fase preliminare, ma potrebbe essere avviata un’indagine.

Investimento miliardario di Google

Anthropic, fondata nel 2021 dai fratelli Dario e Daniela Amodei, sviluppa il noto modello di IA generativa Claude. Google avrebbe investito (non ci sono conferme ufficiali) 300 milioni di dollari nella startup a febbraio 2023. Altri 500 milioni di dollari sarebbe stati investiti a fine ottobre 2023 e sono previsti altri 1,5 miliardi di dollari nei prossimi mesi.

La CMA vuole verificare se questi investimenti sono stati effettuati per aggirare i controlli sulle acquisizioni. Tutte le parti interessate possono inviare commenti sull’argomento entro il 13 agosto. In base alle risposte e alla documentazione raccolta, la CMA deciderà se avviare un’indagine formale.

Un portavoce di Anthropic ha dichiarato:

Intendiamo collaborare con la CMA e fornire loro un quadro completo sugli investimenti di Google e sulla nostra collaborazione commerciale. Siamo un’azienda indipendente e nessuna delle nostre partnership strategiche o relazioni con gli investitori riduce l’indipendenza della nostra governance aziendale o la nostra libertà di collaborare con altri. L’indipendenza di Anthropic è un attributo fondamentale, parte integrante sia della nostra missione di pubblica utilità sia del servizio ai nostri clienti ovunque e in qualsiasi modo preferiscano accedere a Claude.

Un portavoce di Google ha aggiunto:

Google si impegna a costruire l’ecosistema AI più aperto e innovativo al mondo. Anthropic è libera di utilizzare più provider cloud e non pretendiamo diritti tecnologici esclusivi.

Un simile procedimento era stata avviato dalla CMA a fine aprile per esaminare gli accordi Amazon-Anthropic, Microsoft-Inflection AI e Microsoft-Mistral IA. Su quest’ultimo non verrà avviata nessun indagine, mentre per il secondo l’indagine è in corso. La CMA aveva chiesto anche commenti sulla partnership tra Microsoft e OpenAI, ma non ci sono aggiornamenti in merito.

Sugli accordi tra Big Tech e startup IA verranno probabilmente avviate indagini anche negli Stati Uniti. La Commissione europea potrebbe invece avviare un’indagine su Microsoft e OpenAI per la violazione della legge antitrust, non quella sulle acquisizioni.