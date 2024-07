Accordo Microsoft-Inflection AI: indagine in UK

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha annunciato l’avvio di un’indagine sull’accordo sottoscritto tra Microsoft e Inflection AI nel mese di marzo. L’autorità antitrust vuole verificare se l’assunzione di molti dipendenti della startup possa danneggiare la concorrenza.

Acquisizione mascherata o semplice investimento?

La CMA aveva chiesto alle parti interessate di inviare commenti su tre partnership nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. Per quella tra Microsoft e Mistral AI non è stata avviata nessuna indagine. Nessun aggiornamento è stato comunicato sull’accordo tra Amazon e Anthropic. Un procedimento formale (fase 1) è stato invece avviato per esaminare l’accordo tra l’azienda di Redmond e Inflection AI.

Microsoft avrebbe investito almeno 650 milioni di dollari in Inflection AI. Due dei tre co-fondatori della startup californiana, ovvero Mustafa Suleyman e Karén Simonyan, sono stati assunti dall’azienda di Redmond e ora occupano i posti di CEO e Chief Scientist di Microsoft AI, la nuova sussidiaria che sviluppa Copilot e altri prodotti basati sull’IA generativa.

Una simile partenrship viene definita “acquihire“, un termine che indica una finta acquisizione tramite assunzione del personale per evitare l’eventuale autorizzazione delle autorità antitrust. La CMA del Regno Unito vuole quindi verificare se tale accordo rispetti la legge sulle fusioni (Enterprise Act 2002) e se possa avere conseguenze negative per la concorrenza.

Il termine della fase 1 è stato fissato all’11 settembre 2024. L’autorità valuterà se chiudere il procedimento o passare alla fase 2 (indagine approfondita). Un portavoce di Microsoft ha dichiarato: