Microsoft assume due co-fondatori di Inflection AI

Microsoft AI è la nuova sussidiaria dell’azienda di Redmond che svilupperà Copilot e altri prodotti consumer basati sull’intelligenza artificiale generativa. Il CEO sarà Mustafa Suleyman, co-fondatore di Google DeepMind e Inflection AI. Un altro co-fondatore di Inflection AI, ovvero Karén Simonyan, sarà il Chief Scientist. Microsoft ha “rubato” alla startup californiana anche diversi ingegneri.

In seguito al licenziamento di Sam Altman e Greg Brockman da parte del consiglio di amministrazione, Microsoft aveva assegnato ai due co-fondatori di OpenAI il compito di guidare un nuovo team di ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale. Altman e Brockman hanno ripreso i loro posti originari, quindi l’azienda di Redmond è passata al “piano B”.

Al timone di Microsoft AI ci sarà Mustafa Suleyman, mentre il Chief Scientist sarà Karén Simonyan. Suleyman ha comunicato su X che si occuperà di ricerca e prodotti IA, tra cui Copilot, Edge e Bing.

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing…

