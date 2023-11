Microsoft assume Sam Altman e Greg Brockman

Satya Nadella ha annunciato che Sam Altman e Greg Brockman lavoreranno per Microsoft. I due co-fondatori di OpenAI guideranno un nuovo team di ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale. Si tratta dell’ennesimo colpo di scena della vicenda iniziata con il licenziamento a sorpresa di Altman. Il CEO di Microsoft ha dichiarato che verranno rispettati gli impegni presi con OpenAI.

Microsoft è il principale investitore (oltre 10 miliardi di dollari). In seguito al licenziamento di Altman, Nadella aveva comunicato che l’azienda rispetterà l’accordo pluriennale sottoscritto con OpenAI (Copolit, Bing Image Creator e altri servizi sfruttano i modelli GPT-4 e DALL-E 3).

Microsoft aveva cercato di riportare Altman alla guida di OpenAI, ma il consiglio di amministrazione ha scelto Emmett Shear come nuovo CEO ad interim. Nadella ha quindi annunciato che Altman e Greg Brockman (co-fondatore ed ex Presidente del CdA) guideranno un nuovo team di ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023