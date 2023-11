Sam Altman non tornerà, Emmett Shear è il nuovo CEO

Dopo un fine settimana di negoziazioni è arrivata la conferma definitiva che Sam Altman non tornerà alla guida di OpenAI. Il consiglio di amministrazione dell’azienda californiana ha nominato Emmett Shear (co-fondatore ed ex CEO di Twitch) come CEO ad interim. Il ruolo era stato assegnato a Mira Murati, ma la Chief Technology Officer aveva espresso pubblicamente il suo supporto ad Altman.

Vince la fazione di Ilya Sutskever

In seguito al suo licenziamento, comunicato da OpenAI venerdì sera, diversi investitori (tra cui Microsoft e Thrive Capital) hanno cercato di riportare Altman alla guida dell’azienda. Nel fine settimana è avvenuto un incontro tra l’ex CEO e i quattro membri del consiglio di amministrazione. Altman ha pubblicato un foto su X per mostrare il badge di visitatore.

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a — Sam Altman (@sama) November 19, 2023

Gli investitori avevano chiesto di riassumere sia Altmam che Greg Brockman, oltre alle dimissioni del CdA. Anche la CEO ad interim (Mira Murati) aveva manifestato il suo appoggio ad Altman. Tuttavia, alla scadenza prevista (le 17:00 della California), il consiglio ha deciso che Altman non tornerà. Come nuovo CEO ad interim è stato nominato Emmett Shear (co-fondatore ed ex CEO di Twitch).

Lo scontro interno è stato quindi vinto da Ilya Sutskever (co-fondatore, Chief Scientist e attuale Presidente del consiglio di amministrazione). Secondo The Information, diversi dipendenti lasceranno OpenAI. Altman potrebbe avviare nuovi progetti, tra cui lo sviluppo di un chip IA per competere con NVIDIA o la realizzazione di un dispositivo IA in collaborazione con Jony Ive, ex designer di Apple.