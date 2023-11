OpenAI: dimissioni di Greg Brockman e tre ricercatori

Con un annuncio a sorpresa, il consiglio di amministrazione di OpenAI ha licenziato il CEO e co-fondatore Sam Altman, affidando la guida temporanea dell’azienda alla CTO Mira Murati. Alcune ore dopo sono arrivate le dimissioni di Greg Brockman (co-fondatore e Presidente del CdA) e di tre ricercatori senior.

Terremoto all’interno di OpenAI

Nel comunicato ufficiale è scritto che Sam Altman non è stato sincero nelle sue comunicazioni con il consiglio di amministrazione. In base alle ultime indiscrezioni sembra che sia avvenuto uno scontro tra due fazioni all’interno di OpenAI. Quella guidata da Altman voleva velocizzare lo sviluppo dei modelli IA e cercare più finanziamenti, mentre quella guidata da Ilya Sutskever (Chief Scinetist e co-fondatore) vuole rallentare lo sviluppo per migliorare la sicurezza.

Dopo un primo post di saluto, Altman ha pubblicato un secondo post su X per evidenziare che il licenziamento è stato come “leggere il tuo elogio funebre mentre eri ancora vivo“.

i love you all. today was a weird experience in many ways. but one unexpected one is that it has been sorta like reading your own eulogy while you’re still alive. the outpouring of love is awesome. one takeaway: go tell your friends how great you think they are. — Sam Altman (@sama) November 18, 2023

Il consiglio di amministrazione ha rimosso Greg Brockman dalla carica di Presidente, ma il diretto interessato ha deciso di rassegnare le dimissioni, dopo aver saputo del licenziamento di Altman. Con un post su X ha descritto la cronologia degli eventi.

Sam and I are shocked and saddened by what the board did today. Let us first say thank you to all the incredible people who we have worked with at OpenAI, our customers, our investors, and all of those who have been reaching out. We too are still trying to figure out exactly… — Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023

Ilya Sutskever ha prima informato Altman del suo licenziamento e successivamente Brockman della sua rimozione dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Gli altri membri del CdA sono stati informati dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale, mentre Mira Murati è stata informata la sera prima. Sembra quindi che il “piano” sia stato studiato da Sutskever per allontanare Altman e il suo principale alleato.

Qualche ora dopo sono arrivate le dimissioni di tre ricercatori senior: Jakub Pachocki, Aleksander Madry e Szymon Sidor. Anche Microsoft è stata informata pochi minuti prima dell’annuncio pubblico, ma il CEO Satya Nadella ha confermato la collaborazione con OpenAI.