IA generative: Google investe 300 milioni in Anthropic

Microsoft ha investito diversi miliardi di dollari in OpenAI, sviluppatore del famoso ChatGPT. Google ha risposto con un investimento da quasi 300 milioni dollari nella startup Anthropic. Sembra abbastanza chiaro che nei prossimi mesi si assisterà ad un scontro tra Big Tech nel settore della cosiddetta intelligenza artificiale generativa.

Google investe in Anthropic e sfida Microsoft

Secondo il Financial Times, Google ha investito circa 300 milioni di dollari in Anthropic, pari al 10% del valore della startup. Nel fine settimana, le due aziende hanno sottoscritto un accordo che prevede l’uso della potenza di calcolo di Google Cloud per addestrare la tecnologia IA di Anthropic.

Mentre l’obiettivo di Microsoft è integrare ChatGPT nei suoi prodotti, tra cui Bing, Google svolgerà solo il ruolo di provider cloud per Anthropic, in quanto l’azienda di Mountain View ha già sviluppato LaMDA, sul quale verrà probabilmente incentrato l’evento del prossimo 8 febbraio.

Anthropic è stata fondata nel 2021 da un gruppo di ricercatori guidato da Dario Amodei, attuale CEO ed ex dipendente di OpenAI. La startup ha sviluppato Claude, un chatbot concorrente di ChatGPT che non è accessibile al pubblico. Non è chiaro se la tecnologia IA di Anthropic verrà in futuro “combinata” con quella di Google. Al momento Claude sfrutterà solo l’infrastruttura cloud dell’azienda di Mountain View.

Gli investimenti delle Big Tech nelle startup IA hanno già attirato l’attenzione della FTC (Federal Trade Commission) negli Stati Uniti. Secondo l’autorità antitrust, i grandi provider cloud potrebbero “vincolare” le startup che necessitano di grandi potenze di calcolo per addestrare le loro intelligenze artificiali.

Google Cloud viene usato da Anthropic, Microsoft Azure da OpenAI e Amazon Web Services da Stability AI (ma gli accordi di Google e Amazon non sono esclusivi). In pratica, il fornitore dei servizi cloud è anche un concorrente.