Ecco il nuovo Microsoft Bing con GPT-4

Da alcune settimane circolano indiscrezioni sull’integrazione di ChatGPT in Bing. La versione IA del motore di ricerca dovrebbe essere basato su GPT-4, evoluzione del modello usato dal noto chatbot. Uno studente (Owen Yin) ha testato per alcuni minuti il “nuovo Bing” accessibile dalla scheda Chat, alla sinistra della scheda Immagini. Microsoft ha successivamente rimosso il servizio (probabilmente accessibile pubblicamente per errore).

Nuovo Bing: interfaccia e funzionalità

Lo studente ha dichiarato a The Verge che usa Bing come home page di Microsoft Edge. All’improvviso è apparsa la scheda Chat. Cliccando sul link, Yin ha visto l’interfaccia del motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. La barra di ricerca è stata sostituita da un box di testo più grande, in cui inserire la richiesta che può avere una lunghezza massima di 1.000 caratteri.

You still get your traditional search results but there's a new tab to start a chat pic.twitter.com/ugeYMCNG1c — Owen Yin (@Owen_Yin) February 3, 2023

Nella schermata ci sono alcuni suggerimenti e l’avviso “Bing is powered by AI, so surprises and mistakes are possible. Make sure to check the facts, and share feedback so we can learn and improve“. Microsoft avverte quindi l’utente che il nuovo Bing potrebbe fornire risposte non attendibili, quindi è sempre consigliata una verifica delle fonti (citate alla fine delle risposte).

A differenza di un motore di ricerca tradizionale, il nuovo Bing fornisce risposte più complete (non un elenco di link) e può interagire con l’utente tramite una vera conversazione, esattamente come ChatGPT, sul quale è basato. Ovviamente è possibile anche chiedere cose differenti da una semplice ricerca su Internet, come la scrittura di un racconto.

Microsoft dovrebbe annunciare la versione IA di Bing nelle prossime settimane. Google ha invece organizzato un evento per l’8 febbraio, durante il quale svelerà i suoi progetti basati sull’intelligenza artificiale.