Microsoft-Inflection AI: indagine chiusa in UK

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha chiuso l’indagine avviata il 16 luglio sull’accordo commerciale tra Microsoft e Inflection AI. Secondo l’autorità si tratta in realtà di un’acquisizione, ma non sono state rilevate conseguente negative per la concorrenza. Pertanto non verrà avviata un’indagine approfondita.

Nessuna limitazione delle concorrenza

Quella sulla partnership tra Microsoft e Inflection AI era una delle tre indagini avviate dalla CMA a fine aprile. Il procedimento nei confronti di Microsoft e Mistral AI è stato chiuso, mentre è attualmente sotto indagine (fase 1) l’accordo tra Amazon e Anthropic. Rimane aperto anche il procedimento sull’accordo tra Microsoft e OpenAI. A fine luglio è stata avviata un’altra indagine su Google e Anthropic.

Microsoft ha assunto diversi dipendenti di Inflection AI e due dei tre co-fondatori, ovvero Mustafa Suleyman e Karén Simonyan, che ora occupano i posti di CEO e Chief Scientist di Microsoft AI, la nuova sussidiaria che sviluppa Copilot e altri prodotti basati sull’IA generativa. L’azienda di Redmond avrebbe inoltre investito 650 milioni di dollari nella startup californiana (non c’è nessuna conferma ufficiale).

L’autorità antitrust del Regno Unito ha avviato un’indagine per verificare se l’accordo sia un’acquisizione mascherata. Al termine del procedimento, la CMA ha stabilito che non si tratta di una vera e propria acquisizione (Inflection AI esiste ancora), ma molte attività della startup sono finite sotto il controllo di Microsoft. Dato che le due aziende non sono più distinte, la transazione è soggetta alle legge sulle acquisizioni (Enterprise Act del 2002).

Considerando tuttavia il market share del chatbot di Inflection AI, l’accordo non avrà un impatto negativo sulla concorrenza. Per questo motivo è stato chiuso il procedimento e non verrà avviata l’indagine approfondita (fase 2).