Amazon investirà fino a 4 miliardi in Anthropic

Amazon ha annunciato che investirà fino a 4 miliardi di dollari in Anthropic, la startup fondata due anni fa da ex dipendenti di OpenAI e nota per il chatbot Claude. Anthropic utilizzerà i chip e il cloud di AWS, mentre Amazon integrerà i modelli IA dell’azienda californiana nei suoi prodotti, quasi certamente anche in Alexa.

Amazon-Anthropic contro Microsoft-OpenAI

Secondi fonti non ufficiali, Microsoft avrebbe investito oltre 13 miliardi di dollari in OpenAI. Daniela e Dario Amodei hanno lasciato OpenAI proprio in seguito a questo accordo, fondando Anthropic nel 2021. In appena due anni, la startup ha sviluppato due versioni del chatbot, la seconda delle quali permette di inserire prompt più lunghi rispetto a ChatGPT.

Grazie all’accordo, Anthropic utilizzerà i chip Trainium e Inferentia di AWS per l’addestramento dei futuri modelli IA. AWS diventerà inoltre il principale provider cloud. I clienti di AWS potranno accedere ai modelli di Anthropic attraverso Amazon Bedrock, il servizio che consente l’integrazione delle funzionalità di IA generativa nelle applicazioni (anche quelle di Claude 2).

Secondo Reuters, l’investimento iniziale di Amazon è 1,25 miliardi di dollari con l’opzione di aggiungere altri 2,75 miliardi di dollari per un totale di 4 miliardi di dollari. Amazon acquisirà anche una piccola quota di Anthropic.

All’inizio di febbraio, Google ha investito in Anthropic circa 300 milioni di dollari. Nonostante l’accordo con Amazon, la startup californiana userà ancora i chip di Google e offrirà la sua tecnologia tramite Google Cloud.