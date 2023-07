Anthropic Claude 2: prestazioni migliorate

Anthropic ha annunciato la nuova versione del suo chatbot. Claude 2 offre prestazioni superiori alla prima generazione, risposte più lunghe e soprattutto è accessibile su web all’indirizzo claude.ai (solo Stati Uniti e Regno Unito). Aziende e sviluppatori possono integrate il modello IA nei loro prodotti e servizi utilizzando le API a pagamento (il costo è rimasto invariato).

Anthropic Claude 2: più memoria e meno allucinazioni

La startup fondata da ex dirigenti di OpenAI ha ascoltato i suggerimenti degli utenti per migliorare il suo modello di intelligenza artificiale generativa. Come i concorrenti ChatGPT, Bing Chat e Google Bard, il chatbot di Anthropic può rispondere a qualsiasi richiesta, creare riassunti e tradurre testo, ma è più conversazionale. Inoltre sfrutta una particolare tecnologia, denominata Constitutional AI, che permette di auto-correggere le risposte.

Claude 2 è stato addestrato con dati più recenti (ma non è ancora connesso a Internet) e offre migliori capacità di ragionamento, nella scrittura di codice e in matematica. La nuova versione ha inoltre più memoria. La “context window” è larga fino a 100.000 token (circa 75.000 parole), quindi può ricevere testi più lunghi come input e fornire risposte più dettagliate.

Anthropic ha ridotto anche le allucinazioni, ovvero le risposte inattese. Sono state implementate diverse tecniche per evitare il “jailbreak” del modello. Il chatbot non genera contenuti offensivi o pericolosi, quando viene spinto a farlo dagli utenti.

La versione beta di Claude 2 è accessibile pubblicamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito (finora era disponibile solo alle aziende tramite invito o come app in Slack). In base ai feedback ricevuti, Anthropic deciderà quando espandere la disponibilità in altri paesi.